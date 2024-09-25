Meta'nın Ray-Ban ile birlikte ürettiği akıllı gözlüklere gelecek olan yeni özellikler Meta Connect etkinliğinde açıklandı.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Connect etkinliğinde Meta Ray-Ban gözlüklerin yeni özelliklerini duyurdu. Meta'nın "bir sonraki büyük tüketici cihazı" olarak tanıtmaya devam ettiği akıllı gözlükler, yapay zekâ destekli özellikler, hatırlatıcı ve QR kod okuma gibi özelliklere kavuştu.

Duyurulan yeni özellikler arasında gerçek zamanlı yapay zekâ video işleme, anlık çeviri gibi yenilikler ve akıllı gözlük kullanıcılarının telefonlarından bildiği QR kod okuma, hatırlatıcı ve iHeart Radio ve Audible entegrasyonu gibi özellikler yer alıyor.

Yakında video özellikleri daha da gelişecek

Meta'nın açıklamasına göre akıllı gözlükler yakın zamanda gerçek zamanlı yapay zekâ becerilerine kavuşacak. Görülen herhangi bir nesne hakkında gözlüklere soru sorulduğunda Meta AI gerçek zamanlı olarak cevap verecek. Örneğin sokakta yürürken bir restoran gördüğünüzde restoran hakkında bilgi alabileceksiniz. Meta'nın paylaştığı demoda da bir kullanıcı, pişirmekte olduğu yemekle ilgili sorularına yapay zekâdan cevap alıyor. Şu anda akıllı gözlükler yalnızca fotoğraf çekip bu fotoğrafla ilgili bilgi verebiliyor.

Zuckerberg ayrıca akıllı gözlüğün canlı çeviri özelliğini de duyurdu. İlk aşamada İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca arasında çeviri yapabilecek olan bu özelliğin ileride diğer dillere de yayılması bekleniyor. Meta da bu özelliğin bu yıl içerisinde kullanıma açılacağını ve daha sonra da daha fazla dil seçeneğinin ekleneceğini belirtiyor.

Meta Ray-Ban gözlükler ayrıca kullanıcılarının gördüğü şeyleri hatırlamalarına da yardımcı olacak. Örneğin vitrinde görülen bir ceketi hatırlaması istendiğinde akıllı gözlük bu ceketi hatırlayacak. Akıllı gözlük ayrıca QR kodları, telefon numaralarını tarayabilecek ve yeni geçişli camlar sayesinde içinde bulunulan ortama göre uyum sağlayacak.