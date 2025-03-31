Hayatınız boyunca yaşadığınız her bir stresli olayın veya rahatsızlığın, dişlerinizde bir iz bıraktığını söylesek? veya farklı bir ifadeyle yaşadığınız her şeyi, dişlerinize bakarak anlamak mümkün desek?

Dişler, onlarca yıl önce yaşanmış bir olayın bile ipucunu veriyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Stresli bir olay yaşayınca dişlerimize tam olarak ne oluyor?

Dişlerde ne tarz bir şey oluşuyor da tüm bunlar tespit edilebiliyor?

Yeni bir çalışmaya göre dişler, kişinin hayatında âdeta bir arşiv görevi görüyor.

Yani dişler, oluştuğu günden ölüme dek biyolojik olayları kaydediyor. New York Üniversitesi’nden bir araştırma ekibine göre, diş köklerini oluşturan malzeme; hastalıklar, doğum, menopoz gibi vücudun maruz kaldığı streslerin kaydını tutuyor.

Diş köklerini kaplayan sementum isimli bu madde, normal doku oluşumunu etkileyen fizyolojik stres faktörlerine bağlı, gözle görülür ve ayrıca büyüme çizgilerini kaydedebiliyor. Yani ömür boyunca yaşanılan her bir stres, dişlerde yeni çizgiler oluşturuyor.

Araştırmacılar, bu bulgulardan bir kez daha emin olmak için yaşları 25 ila 69 arasında değişen 15 kişinin, toplamda 47 farklı dişini inceliyor.

Ayrıca kişilerin; yaşları, sahip olduğu hastalıklar, hareketlilik durumları ve hayatları boyunca yaşadıkları stresli anlar ve büyük anlar not ediliyor. Sonrasında bu kişilerin diş köklerindeki sementum halkaları, geniş bir görüntüleme tekniği ile inceleniyor.

Dişlerde bulunan bu sementum halkalarının, hangi yaşlara denk geldiği de hesaplanıyor. Sonuç olarak ise ağız içinde rengi farklı olan halkaların, insanların önemli yaşam ve biyolojik olaylar geçirdiği yaşlara karşılık geldiği anlaşılıyor.

Ek olarak sistemik hastalıklar ve çeşitli stresli olaylar da sementum aracılığıyla tespit edilebiliyor. Bilime göre sementumun bu halkaları nasıl oluşturduğu ve bunun kişilerin hayatındaki önemli ve stresli anlarla nasıl etkileşim hâlinde olduğu hâlâ merak konusu.

Ancak kabul edelim ki bulgular oldukça etkileyici!

Dişlerle ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: