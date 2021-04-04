Dünyanın Dört Bir Yanından Hayalet Şehirler ve Hikayeleri

Bu haberimizde çok az nüfuslu ya da artık hiç kimsenin yaşamadığı hayalet şehirlerin en ilginç olanlarına göz atacağız. Spoiler vermek gibi olmasın ama listede Türkiye'den de bir hayalet şehir var...

Kimisi nükleer felaket, kimisi savaş kimisi kaynakların tükenmesi sebebiyle terk edilen onlarca hayalet şehir var yeryüzünde. Dünyanın dört bir yanından hayalet şehirlere ve hikayelerine bakacağımız bu haberimiz, insanların anlayamadığı ya da açıklayamadığı şeyleri doğa üstü güçlere yorma meylini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yanınıza bir bardak su alın, hazırsanız başlıyoruz!

En ilginç hayalet şehirler ve koordinatları:

Pripyat/Ukrayna: 51°24'29.1"N 30°03'07.6"E Belchite/İspanya: 41°18'17.0"N 0°45'17.0"W Hashima Adası/Japonya: 32°37'41.3"N 129°44'18.9"E Ordos Kangbashi/Çin: 39°36'53.6"N 109°46'46.9"E Port Arthur/Avustralya: 43°08'41.0"S 147°49'26.7"E Al Jazirah Al Hamra/Birleşik Arap Emirlikleri: 25°42'34.8"N 55°47'43.5"E Romagnano Al Monte/İtalya: 40°37'17.3"N 15°26'54.6"E Centralia/ABD: 40°48'15.8"N 76°20'24.6"W Kantubek/Özbekistan: 45°09'07.7"N 59°19'55.5"E Kitsault/Kanada: 55°27'19.4"N 129°28'20.6"W Picher/ABD: 36°59'12.9"N 94°49'51.6"W Kayaköy/Türkiye: 36°34'28.9"N 29°05'27.3"E

Çernobil'in en yakın tanığı Pripyat:

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Tarihteki en meşhur insan kaynaklı afetlerden biri olan Çernobil nükleer felaketi, Ukrayna’nın Pripyat kentini hayalet şehre çeviren olay. Bir zamanlar 49 bin kişinin yaşadığı şehir, nükleer felaketin ardından 36 saatte boşaltılmıştı. Şimdi sadece vahşi hayvanların ya da meraklı turistlerin uğradığı kent, tarihte bir noktada donmuş kalmış gibi. Postanesinde gönderilememiş mektuplar, okullardaki sınıflarda hiç gelmeyecek öğrencileri bekleyen oyuncaklar ve kitaplar.

İç savaşın yıkıma sürüklediği sokaklar: Belchite/İspanya

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1936-1939 yılları arasında İspanya İç Savaşı sırasında İspanya’daki Belchite kenti iki farklı görüşten grubun çapraz ateşi altında kaldı. Başlangıçta Ulusçuların kontrolü altında olan Belchite, 24 Ağustos-7 Eylül 1937 arasında yaşanan uzun kuşatmanın ardından Cumhuriyetçilerin egemenliği altına girdi. Tamamen harabeye dönen şehir, o günlerin asla unutulmaması için olduğu gibi bırakıldı.-

Bir şehir değil amaaa... Hashima Adası/Japonya

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Japonya’daki Hashima Adası olarak da bilinen Battleship Adası, Nagasaki’nin 15 kilometre kadar açığında terkedilmiş bir hayalet ada. 1887-1974 yılları arasında kömür madenciliği tesisi olarak kullanılan adada çıkarılacak kömür kalmayınca tesis kapatıldı. Doğal afet gibi bir durum olmadığı için madende çalışanların eşyalarını toplayıp öyle dönmesi mümkündü ama nedense öyle olmadı.

Çünkü çalışanlara ana karaya dönebilecekleri ve işlerine devam edebilecekleri ancak “önce gelen kapar” durumu olduğu söylendi. İşçiler de üstlerindeki kıyafetler hariç her şeylerini arkalarında bırakarak döndü. Hayalet ada 2009’a kadar terkedilmiş haldeydi. Ta ki farklı tecrübeler peşindeki turistlere ve James Bond’un Skyfall filmine ev sahipliği yapmaya başlayana kadar.

Büyük beklentiler ile kurulan Ordos Kangbashi/Çin

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Çin’deki Ordos Kangbashi kenti, 2004 yılında günümüz dünyasının parlayan bir şehri olma iddiasıyla kurulmuştu. Dünya standartlarında mimariye, şatafatlı plazalara, stadyumlara ve çok daha fazlasına sahip şehir, 300 binden fazla insanın yaşayabileceği kapasitedeydi. Ancak sebebi her neyse, insanların pek ilgisini çekmemiş olacak ki sadece 70 bin kadar kişi ilgilendi. Zaman içinde o insanlar da şehirden ayrıldı ve şehir iflas etti.

Paranormal olaylar ile sık sık gündem olan Arthur/Avustralya

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Alcatraz Hapishanesi’ni ürkütücü buluyorsanız Avustralya’daki Port Arthur hapishanesini duymamış olabilirsiniz. Aslında 1830’da ahşap malzeme istasyonu olarak kurulan bu yer o kadar ıssız ki yetkililer “Buradan güzel hapishane olur.” diye düşününce Avustralya’nın en büyük ve en azılı suçlularının yattığı hapishaneye dönüştürüldü. 1877 yılında kapatılan hapishane, o zamandan beri hayalet gördüğünü iddia edenlerin ya da yıllaaaaardır kullanılmayan kilise çanını duyanların ihbarlarıyla gündeme geliyor.

Petrol hırsının mahvettiği koca bir şehir: Al Jazirah Al Hamra/BAE

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin kuzeydoğu ucunda Türkçesi Kırmızı Ada olan Al Jazirah Al Hamra diye bir köy var. Ülke 1960’larda tüm dikkatini petrola vermeden önce Kırmızı Ada binlerce sakini olan bereketli bir yerdi. 1968 civarında köy sakinlerinin çoğu bölgeyi terk etti ve zaman içinde Kırmızı Ada perili olarak anılmaya başlandı. Artık köyün gelenleri uyarmak için yerlere el izlerini bırakan cinlerin evi olduğuna inanılıyor.

Hükümetin bile görmezden geldiği köy: Romagnano al Monte/İtalya

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Bir zamanlar İtalya’nın bereketli köylerinden biri olan Romagnano al Monte, 1980 yılında 3 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bir depremle yerle bir oldu. Kurtulmayı başaranlar yeni köyü Romagnano al Monte’den 20 kilometre kadar uzağa kurdu. Böylece Romagnano al Monte hayalet köy haline geldi.

Onca yılın ardından köye girmek oldukça tehlikeli bulunmasına rağmen geleneksel kıyafetli insanların sokaklarda gezdiği görülüyor. Hatta turistler İtalyanca konuşan yaşlı bir kadın tarafından kendilerine rehberlik edilerek şehri gezdiklerini bile söylüyor. Sorun şu ki orada resmi kayıtlı tur bir tur rehberi yok ve hükumet böyle bir şeyin varlığını reddediyor.

Yangınların bir türlü sona ermediği: Centralia/ABD

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Bundan yüz yıl önce Pensilvanya’nın Centralia kasabasında işlek bir madencilik topluluğu vardı. 1962’de yer altında günümüzde de devam eden bir yangın çıktı. Evet yanlış duymadınız yangın hala sürüyor. Yangına sebep olan şeyin tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor ama terk edilen bir madenin çöplüğe dönüştürülmüş olması sebebiyle olmuş olabileceği düşünülüyor.

Şehrin çöpten kurtulmaya bulduğu çözüm yakmak olunca yer altındaki kömürle birlikte büyük çaplı bir yangın çıkmış olabilir. İtfaiyeciler 1962’den beri birçok kez yangını söndürmeye çalışmış olsa da başarılı olamadılar. Çareyi kasabayı boşaltmakta ve yerleşim yerini hayalet kasabaya dönüştürmekte buldular.

Sovyetlerin biyolojik silahlar denediği Kantubek/Özbekistan:

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Özbekistan’daki Kantubek adlı yerleşim yeri bir zamanlar 1500 nüfuslu, Aral Gölü kıyısında kendi halinde bir kasabaydı. Ancak günümüzde terkedilmiş ve yaşamanın mümkün olmadığı bir hayalet şehir konumunda. Çünkü Sovyetler Birliği’nin 1930’lu yıllar civarında orada biyolojik silahları test ettiği söyleniyor. Şu anda orada yaşamak ölümcül olabilir. Zaten bölgede temiz su kaynağı da yok.

Ekonomik krizle kepenk indiren şehir: Kitsault/Kanada

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Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesindeki Kitsault adlı kent, 1980 yılında bir gecede inşa edildi. Sebebi ise ABD’li madencilik şirketi Phelps Dodge’un o günlerde epeyce rağbet gören molibden maddesi açısından zengin olan bu yerden faydalanmak istemesiydi. Şehrin kurulmasıyla birlikte bölgede büyük bir işçi ihtiyacı doğdu ancak iki sene içinde molibdenin fiyatının çakılmasıyla çalışanlar, işlerini kaybedip geri dönmek zorunda kaldı. Böylece şehir hayalet şehre dönüştü.

Madenler yüzünden insanların hayatını kaybettiği Picher/ABD:

ABD’nin Oklahoma eyaletinde yer alan Picher adlı kasaba, bir zamanlar kurşun ve çinko madenleri açısından zengin bir yerdi. 1913’te bölgede bu madenlerin keşfedilmesiyle madencilik başladı. 1926’da doruk noktasına ulaşınca nüfus 14 bin 252’ye yükseldi. Ancak ilerleyen yıllarda madencilik faaliyetlerinin azalmasıyla nüfus da azaldı.

1960 yılında nüfus 2 bin 553’e düştü. Zaman içinde terk edilen madenlerin sebep olduğu kirlilik öyle bir seviyeye ulaştı ki hükûmet kasabayı boşaltıp vatandaşları başka yerlere yerleştirmek istedi. Kasabanın eczacısı Gary Linderman kendisine ihtiyaç duyabilecek kişiler olabileceğini öne sürerek evini terketmemeye yemin etti. Picher’ın son vatandaşı olarak da 2015 yılında hastalık sebebiyle 60 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

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İşgalden kurtarılsa da insanların dönmek istemediği Kayaköy/Türkiye:

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Muğla’nın Fethiye ilçesinin 8 kilometre güneyinde yer alan Kayaköy, I. Dünya Savaşı’ndan önce 6 bin 500 civarında Yunan'a ev sahipliği yapıyordu. Ne yazık ki nüfusun tamamı, savaşta işgale gelen diğer Yunanlı ve Hıristiyan azınlıkların kıyımına uğradı. 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nın ardından işgalciler Kayaköy’den çıkarıldı. Onların yerine hükumet, Müslüman Yunanları Kayaköy’e yerleştirmek istedi ancak, onlar da hayalet korkusu sebebiyle kabul etmeyince Kayaköy hayalet şehre ve ardından turistlerin uğrak noktasına dönüştü.

Kaynaklar: Factinate, Bored Panda