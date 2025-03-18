Bir zamanlar hepimizin hayallerini süsleyen, çocukken “büyüsem de kendime bu telefondan alsam!” diye iç geçirdiğimiz pek çok telefon oldu. Ancak bazıları var ki hepimizin ortak hayalini süslüyor.

Dönemine göre efsaneleşmiş bu modeller, öne çıkan özellikleriyle âdeta kendilerine hayran bırakıyordu.

Peki hangi telefonlardan bahsediyoruz?

Bir efsaneyle başlayalım: Samsung E250.

Kızaklı model deyince akla ilk gelen efsanelerin başında geliyor E250. Bir dönemin gençlerinin ellerinden düşmeyen bu modelin en klas rengi ise siyahtı. 2006’da piyasaya sürülen, dönemin en popülerlerinden biriydi.

BlackBerry'nin en efsanevi modellerinden biri şüphesiz BlackBerry Bold 9900’du.

2011’de piyasaya sürülen bu model, fiziksel QWERTY klavyesi ve dokunmatik ekranı bir araya getirerek o dönemde mesajlaşma tutkunlarının vazgeçilmezi olmuştu. Özellikle BBM (BlackBerry Messenger) sayesinde anlık mesajlaşmada bir devrim yaratmıştı. Eminiz ki birçoğunuzun içinde hâlâ ukde kalmış bir model bu.

Akıllı telefon dünyasına hızla giriş yapan Samsung Galaxy S3’ü kim sevmedi ki?

Samsung Galaxy S3, 2012’de piyasaya sürüldüğünde akıllı telefon dünyasında büyük bir etki yarattı. Dönemin en iyi Android telefonlarından kabul edilen bu model, Samsung’un amiral gemisi serisini küresel çapta zirveye taşıyan telefonlardan biri olarak tarihe geçti. Gençlerin de bir dönem favorisi olduğunu söylemeye gerek bile yok.

Hem bilgisayar hem telefon: Nokia N97.

N97, 2009’da hayatımıza girdiğinde, Nokia’nın akıllı telefon pazarındaki en iddialı modellerinden biri olarak tanıtıldı. Bu ikonik telefon hem dokunmatik ekranı hem de klavyesiyle bir zamanlar herkesin favorisiydi.

Genç kızların gözü yaşlı: Samsung C3303K Champ

Hello Kitty tasarımıyla göz dolduran bu model, 2010’da hayatımıza giriş yaptı. Dokunmatik ekranının yanında bir de stylus kalem desteği sağlıyordu. Küçük ama oldukça işlevsel Champ modeli, renkli seçenekleriyle de gençlerin hayallerini süsleyenler arasında yerini aldı.

Konsol ve telefon bir arada: Nokia N-Gage.

Nokia N-Gage, 2003’te piyasaya sürülen, cep telefonu ve oyun konsolunu birleştirmeyi hedefleyen oldukça cesur bir modeldi. Nokia, bu cihazla mobil oyun dünyasına yeni bir soluk getirmeye çalışmıştı. Klasik bir telefondan çok daha fazlasını sunan bu model, özellikle erkeklerin listesinde ilk sıralarda…

Nokia’nın en çok satan modellerinden birisi: 6600.

Nokia 6600, 2003’te dönemin en gelişmiş akıllı telefonlarından birisi olarak çıkış yaptı. Şık, oval tasarımı ve güçlü donanımı ile hem iş dünyasına hem de teknoloji meraklılarına hitap ediyordu. Büyük ekranı ve kullanım kolaylığıyla uzun seneler hayallerimizi süsledi.

Kamerasıyla devrim yaratan Nokia N95.

Nokia N95, 2007’de akıllı telefon dünyasında bir devrim yaratmıştı. Çift yönlü kaydırılabilir tasarımı, güçlü donanımı ve sunduğu özelliklerle o dönemin en ileri teknolojili telefonlarından birisiydi. Ama onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, Carl Zeiss lensli 5 MP kamerasıydı.

Ve son olarak gençlerin rüyalarını süsleyen Samsung Corby.

2009’da hayatımıza dahil olan ve gençleri hedef alan Corby, renkli ve eğlenceli tasarımıyla tam bir öğrenci dostuydu. Akıllı telefonlar arasında çeşitli renklere sahip tasarımından dolayı tüm gençler, bir dönem ailesini bu telefon için darlamış olabilir.

Peki sizin bir zamanlar hayallerinizi süsleyen modeller hangileriydi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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