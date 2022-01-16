Eski Nokia Telefonların Modellerini Hatırlayabilecek misin?

Bu telefonlarda yılan oyununu saatlerce oynadın, kod yazar gibi kendi zil sesini kendin yaptın, bir SMS için 2 kontör harcamak zorunda kaldın. Mesaj yazarkenki o çıt çıt sesleri, Zerda ve Asmalı Konak zil sesleri hâlâ kulaklarında olmalı.
Dönemin bu takoz telefonları orta okul, lise yıllarına damga vurdu ve çoğu modelin ismini hafızana kazıdın. Şimdi oraları biraz eşeleme zamanı! Bakalım hâlâ hatırlayabiliyor musun?
1. Kuran yırtan kız efsanesini ilk defa gördüğümüz telefonlardan biriydi. VGA kameranın lüks olduğu yıllar...
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A. 6600
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B. 6630
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C. 6060
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2. Bu "dede telefonu", tüm zamanların en çok satan telefonları arasındaydı.
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A. 1010
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B. 1100
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C. 1110
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3. İlk polifonik sesli telefonlardan biriydi, karanlıkta fosforu sayesinde parlardı.
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A. 3100
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B. 3110
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C. 3120
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4. Cihazı dört farklı moda dönüştüren dönebilen tasarımı ile dikkat çekmişti.
- A. N9
- B. N90
- C. N99
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5. Ekranı küçük olsa da özellikleri bakımından çok fazla tercih edilen telefonlardan biriydi.
- A. 6010
- B. 6110
- C. 6100
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6. 3310'un abilerinden biri ama hangisi?
- A. 3320
- B. 3410
- C. 3510
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7. Soldaki renge sahip olanlar genç kızların gözdesiydi.
- A. 2300
- B. 2400
- C. 2500
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8. Çok diskotek bir telefondu kendisi.
- A. 3200
- B. 3210
- C. 3220
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9. "Xpress Music" denince, akla hemen onun adı gelir:
- A. 5000
- B. 5100
- C. 5200
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10. 3310'un iki katı fiyatına satılan, statü göstergesi karizmatik bir telefondu. Çeşit çeşit renk seçenekleri bulunuyordu.
- A. 5210
- B. 6280
- C. 8890
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11. Ya senin ya da yakınlarından birinin elinden geçmeyi başarmış bir telefon.
- A. 2626
- B. 2630
- C. 5140
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12. 1000 lira civarında satıldığı için kolay kolay herkesin alamadığı efsane telefon.
- A. N71
- B. N72
- C. N73
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13. 2 megapiksel kamera o dönem için şahane bir özellikti.
- A. 6300
- B. 6310
- C. 6320
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14. Dönemin iPhone 13'üydü.
- A. N70
- B. 7610
- C. N-Gage
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15. Nokia'nın en enteresan tasarımları arasında başı çekiyordu.
- A. 2650
- B. 7710
- C. N93
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BONUS: Peki bu ikonik karedeki telefonu tanıyabilecek misin?
- A. 5610
- B. 6610
- C. 7610
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