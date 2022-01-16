Eski Nokia Telefonların Modellerini Hatırlayabilecek misin?

Akıllı telefon devriminin öncesinde neredeyse her birinin ismi bilinen bu Nokia modellerinden biri belki de ilk telefonundu. Peki bu efsane modellerin isimlerini hâlâ hatırlayabiliyor musun?

Bu telefonlarda yılan oyununu saatlerce oynadın, kod yazar gibi kendi zil sesini kendin yaptın, bir SMS için 2 kontör harcamak zorunda kaldın. Mesaj yazarkenki o çıt çıt sesleri, Zerda ve Asmalı Konak zil sesleri hâlâ kulaklarında olmalı. Dönemin bu takoz telefonları orta okul, lise yıllarına damga vurdu ve çoğu modelin ismini hafızana kazıdın. Şimdi oraları biraz eşeleme zamanı! Bakalım hâlâ hatırlayabiliyor musun? 1. Kuran yırtan kız efsanesini ilk defa gördüğümüz telefonlardan biriydi. VGA kameranın lüks olduğu yıllar... A. 6600

B. 6630

C. 6060 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 2. Bu "dede telefonu", tüm zamanların en çok satan telefonları arasındaydı. A. 1010

B. 1100

C. 1110 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 3. İlk polifonik sesli telefonlardan biriydi, karanlıkta fosforu sayesinde parlardı. A. 3100

B. 3110

C. 3120 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 4. Cihazı dört farklı moda dönüştüren dönebilen tasarımı ile dikkat çekmişti. A. N9

B. N90

C. N99 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 5. Ekranı küçük olsa da özellikleri bakımından çok fazla tercih edilen telefonlardan biriydi. A. 6010

B. 6110

C. 6100 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 6. 3310'un abilerinden biri ama hangisi? A. 3320

B. 3410

C. 3510 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 7. Soldaki renge sahip olanlar genç kızların gözdesiydi. A. 2300

B. 2400

C. 2500 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 8. Çok diskotek bir telefondu kendisi. A. 3200

B. 3210

C. 3220 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 9. "Xpress Music" denince, akla hemen onun adı gelir: A. 5000

B. 5100

C. 5200 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 10. 3310'un iki katı fiyatına satılan, statü göstergesi karizmatik bir telefondu. Çeşit çeşit renk seçenekleri bulunuyordu. A. 5210

B. 6280

C. 8890 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 11. Ya senin ya da yakınlarından birinin elinden geçmeyi başarmış bir telefon. A. 2626

B. 2630

C. 5140 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 12. 1000 lira civarında satıldığı için kolay kolay herkesin alamadığı efsane telefon. A. N71

B. N72

C. N73 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 13. 2 megapiksel kamera o dönem için şahane bir özellikti. A. 6300

B. 6310

C. 6320 Cevabı Görmek İçin Tıklayın 14. Dönemin iPhone 13'üydü. A. N70

B. 7610

C. N-Gage Cevabı Görmek İçin Tıklayın 15. Nokia'nın en enteresan tasarımları arasında başı çekiyordu. A. 2650

B. 7710

C. N93 Cevabı Görmek İçin Tıklayın BONUS: Peki bu ikonik karedeki telefonu tanıyabilecek misin? A. 5610

B. 6610

C. 7610 Cevabı Görmek İçin Tıklayın İLGİLİ HABER Ehliyetini Bakkaldan Almayan Herkesin Full Çekeceği Bu Testte En Fazla Kaç Doğru Yapabilirsin?

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