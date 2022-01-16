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  • Eski Nokia Telefonların Modellerini Hatırlayabilecek misin?

Old Tayfa Buraya: Bir Dönem Ezbere Bildiğin Nokia Telefon Modellerini Hâlâ Hatırlayabiliyor musun?

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Akıllı telefon devriminin öncesinde neredeyse her birinin ismi bilinen bu Nokia modellerinden biri belki de ilk telefonundu. Peki bu efsane modellerin isimlerini hâlâ hatırlayabiliyor musun?

Bu telefonlarda yılan oyununu saatlerce oynadın, kod yazar gibi kendi zil sesini kendin yaptın, bir SMS için 2 kontör harcamak zorunda kaldın. Mesaj yazarkenki o çıt çıt sesleri, Zerda ve Asmalı Konak zil sesleri hâlâ kulaklarında olmalı.

Dönemin bu takoz telefonları orta okul, lise yıllarına damga vurdu ve çoğu modelin ismini hafızana kazıdın. Şimdi oraları biraz eşeleme zamanı! Bakalım hâlâ hatırlayabiliyor musun?

1. Kuran yırtan kız efsanesini ilk defa gördüğümüz telefonlardan biriydi. VGA kameranın lüks olduğu yıllar...

nokia

  • A. 6600

  • B. 6630

  • C. 6060

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2. Bu "dede telefonu", tüm zamanların en çok satan telefonları arasındaydı.

dede telefonu

  • A. 1010

  • B. 1100

  • C. 1110

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3. İlk polifonik sesli telefonlardan biriydi, karanlıkta fosforu sayesinde parlardı.

nokia eski telefon

  • A. 3100

  • B. 3110

  • C. 3120

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4. Cihazı dört farklı moda dönüştüren dönebilen tasarımı ile dikkat çekmişti.

nokia kameralı telefon

  • A. N9
  • B. N90
  • C. N99

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5. Ekranı küçük olsa da özellikleri bakımından çok fazla tercih edilen telefonlardan biriydi.

6010

  • A. 6010
  • B. 6110
  • C. 6100

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6. 3310'un abilerinden biri ama hangisi?

3410

  • A. 3320
  • B. 3410
  • C. 3510

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7. Soldaki renge sahip olanlar genç kızların gözdesiydi.

nokia 2300

  • A. 2300
  • B. 2400
  • C. 2500

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8. Çok diskotek bir telefondu kendisi.

nokia eski telefonları

  • A. 3200
  • B. 3210
  • C. 3220

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9. "Xpress Music" denince, akla hemen onun adı gelir:

nokia 5200

  • A. 5000
  • B. 5100
  • C. 5200

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10. 3310'un iki katı fiyatına satılan, statü göstergesi karizmatik bir telefondu. Çeşit çeşit renk seçenekleri bulunuyordu.

nokia 2000ler

  • A. 5210
  • B. 6280
  • C. 8890

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11. Ya senin ya da yakınlarından birinin elinden geçmeyi başarmış bir telefon.

nokia çok satanlar

  • A. 2626
  • B. 2630
  • C. 5140

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12. 1000 lira civarında satıldığı için kolay kolay herkesin alamadığı efsane telefon.

n serisi

  • A. N71
  • B. N72
  • C. N73

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13. 2 megapiksel kamera o dönem için şahane bir özellikti.

nokia 6300

  • A. 6300
  • B. 6310
  • C. 6320

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14. Dönemin iPhone 13'üydü.

nokia 7610

  • A. N70
  • B. 7610
  • C. N-Gage

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15. Nokia'nın en enteresan tasarımları arasında başı çekiyordu.

nokia ilginç telefon

  • A. 2650
  • B. 7710
  • C. N93

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BONUS: Peki bu ikonik karedeki telefonu tanıyabilecek misin?

kurtlar vadisi polat telefon mesaj

  • A. 5610
  • B. 6610
  • C. 7610

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