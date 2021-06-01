LG'nin akıllı telefon sektörüne kattığı birbirinden efsane telefonları var. Bugün sizlerle, henüz çok yeni ayrıldığımız, ancak her zaman kalbimizde olan LG akıllı telefon departmanından çıkan birbirinden efsane telefonları tanıyacağız.

Akıllı telefon sektörünün özellikle ilk yıllarında çok popüler olan ve bir süre G serisiyle piyasayı adeta domine den LG, beklenen bir kararla akıllı telefon üretimini durdurduğunu açıkladı. Bu üretim durdurma kararı, şirketin son yıllarda akıllı telefon sektöründe istediği başarıya ulaşamamasının ardından geldi. Her ne kadar uzun süredir LG'nin böyle bir karar alacağını tahmin ediyor olsak da geçmiş zamanlarda çıkan efsane telefonlar gözümüzde canlandıkça ufak bir üzüntü duymuyor da değiliz.

Bugün sizlerle, akıllı telefon sektöründe sağlam mihenk taşlarına sahip LG'nin unutulmaz telefonlarından bazılarına bakacağız. Aşağıda sayacağımız bazı telefonlar çeşitli kronik sorunlarla karşılaşmış olsa da gerek teknolojik atılımları gerekse de satış başarılarıyla hafızalarımıza kazındılar. Şimdi gelin, LG'nin ikonikleşen akıllı telefonlarına yakından göz atalım.

LG'nin Hafızalarımıza Kazınan 7 Efsane Telefonu

LG G2

LG G3

LG G4

LG G5

LG V10

LG V20

Nexus 4

LG G2

LG'nin akıllı telefon sektörüne girip "Bu sektörde ben de varım" dediği ilk telefonlardan olan LG G2, ülkemiz dahil tüm dünyada sevilerek kullanılmıştı. Snapdragon 800 yonga setiyle gelen akıllı telefon, 5,2 inç IPS LCD ekranla gelmişti. 3000 mAh bataryası bulunan telefon, çıkış yaptığı 2013 yılının en dikkat çekici telefonlarından biriydi.

LG G3

LG'nin G serisine ait telefonlar arasında en popüler telefon modeli olan G3, akıllı telefon sektörüne pek çok yenilik getirmişti. Mat plastik bir kasayla gelen telefon, Quad HD çözünürlüğe sahip bir ekranla karşımıza çıkmıştı. 4K çözünürlükte video çeken ilk telefonlardan biri olan LG G3, Qualcomm'un Snapdragon 801 yonga setinden güç alıyordu.

LG G4

2015'in amiral gemilerinden olan LG G4, aralarında İstanbul'un da olduğu 7 şehirde aynı anda tanıtılmış ve aynı günde 180 farklı operatörle birlikte satışa sunulmuştu. G3'ün yakaladığı başarıyı devam ettirmek için geliştirilen telefon, Qualcomm'un Snapdragon 808 yonga setinden güç alıyordu. Tercihe göre deri arka kapak tasarımına sahip olan G4, LG'nin akıllı telefon sektöründe en başarılı olduğu yıllarda çıkmıştır.

LG G5

2016 yılında LG'nin amiral gemisi cihazı olarak karşımıza çıkan akıllı telefon, çıkarılabilir modüler bataryası ile o dönemin garip telefonlarından biriydi. 5,3 inçlik QHD IPS bir ekranla karşımıza çıkan LG G5, gücünü ise Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga setinden alıyor. Telefon çıktığı dönemde bazı kronik sorunlarla karşılaşmış olsa da tasarımıyla beğeni toplamıştı.

LG V10

LG'nin hızlı yılları olan 2015'li yıllarda çıkış yapan LG V10, ana ekranı dışında telefonun üst kısmında yer alan ikinci bir ekran sayesinde ana ekran kapalıyken dahi hava durumu, saat, batarya durumu gibi bilgileri görmenizi sağlıyordu. 28 dakikada yüzde 50 şarja ulaşarak kendi döneminin başarılı şarj doldurma sürelerine sahip bir cihazdı.

LG V20

LG'nin iki ekranla karşımıza çıkan ve bu yönüyle ilgi toplayan akıllı telefonu LG V20, 5,7 inç ekran boyutuyla gelmişti. Qualcomm Snapdragon 820 yonga setiyle karşımıza çıkan akıllı telefon, döneminin hoş özellikli öncü cihazlarındandı.

Nexus 4

Google'ın ülkemizde çıkış yapmasa da tüm dünyada popüler olan akıllı telefon modeli Nexus serisi, pek çok akıllı telefon markasıyla ortaklaşa telefonlar üretmişti. Google'ın 2015'te çıkan cihazı Nexus 4 ise LG tarafından üretilen bir cihazdı. Snapdragon APQ8064 yonga seti ile gelen telefon, 4,7 inçlik bir ekran genişliğine sahipti.

LG'nin her biri sükse yapmış popüler cihazlarını sizler için listeledik. Günümüze yakın olan cihazların listede çok fazla yer almamasının sebebi şirketin en güçlü dönemlerinin 2016 yılına kadar olmasından dolayı. Bu yıldan sonra çıkan cihazlar genelde LG'yi sürekli olumsuz yönde etkiledi ve istenilen başarılara ulaşılmasını engelledi.

LG'nin akıllı telefon sektöründen ayrılması sonrası bu efsane telefonları şöyle bir hatırlayalım istedik. Umarız, elinizi sağlam bir şekilde güçlendirdikten sonra yine çok güzel LG cihazlar görmeye devam ederiz, ancak bir süre yeni bir LG akıllı telefon göremeyeceğiz. Sizin "bu cihaz efsaneydi" dediğiniz akıllı telefon modelleri varsa sizleri yorumlara bekliyoruz.