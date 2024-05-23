Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda, yeni uygulamalar ve platformlar bir anda popülerleşip hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelebiliyor ve aynı hızda hayatımızdan çıkabiliyor. Bu içerikte hayatımıza aniden girip aniden çıkan uygulamalara göz atacağız.

Ortaya çıktıklarından sonra büyük bir hızla telefonlarımızda ve de hayatlarımızda yer edinen birçok uygulamaya şahit olduk.

Instagram ve Whatsapp gibi bazıları kalıcı olurken, Vine ve Scorp gibi bazı talihsiz uygulamalar çeşitli sebeplerle hayatlarımızdan çıktı. Hazırsanız, bir zamanlar hayatımızın merkezinde olsa da ilgimizi kaybettiğimiz ya da hızla gözden kaybolmuş bazı uygulamaları incelemeye başlayalım.

Ne uygulamaydı ama! Şu anki internet ünlülerinin çıkış yeri: Vine

6 saniyelik kısa videolarıyla, kısa video izleme konseptini hayatımıza sokan Vine dünya çapında büyük başarı yakalamıştı.

2016 yılında aramızdan ayrılan bu uygulamaya belki de TikTok’un atası bile diyebiliriz.

Türkiye’de geliştirilen Scorp’da bir dönem popülerleşse de sonra o popülerliği kaybetmişti.

Kullanıcıların kısa video kliplerle fikirlerini, deneyimlerini ve hikayelerini paylaştığı bir sosyal medya platformu olan Scorp 2015 yılında hayatımıza girerek popülerlik kazanmıştı.

Ancak daha sonrasında bu popülerliğini çeşitli sebeplerle kaybeden uygulama hızlı yükselişinin ardından hızlı bir düşüş yaşadı.

Filtreli fotoğrafların atası: Retrica

Hatırlayanınız vardır. Bir dönem selfie’lerimizi Retrica’nın aşırı renkli filtreleri süslüyordu.

Görsellerde renkli filtre modasının popülerliğini kaybetmesiyle o da artık adı pek anılmayanlar listesinde yer alıyor.

Yer bildirimi yapma furyasına katılanlar Foursquare ve Swarm’ı hatırlayacaktır.

Bir dönem gittiğimiz mekanlarda “check-in” yapma modası vardı.

Önce Foursquare daha sonra da Swarm ile bu furyaya katılarak, bulunduğumuz konumları uygulamalara ekleyerek sosyal çevremize gösterirdik.

Zamanla bu uygulamalar da popülerliğini kaybetti. Instagram hikâyelerde de konum ekleme özelliğinin olmasıyla bu uygulamalara ihtiyacımız da kalmadı gerçi.

Hayatımıza aniden girip aniden çıkan Clubhouse’u da unutmayalım.

2020 yılında kurulan Clubhouse 2021 yılında bir anda popülerleşmişti.

Özel bir davetiyeyle girilen bu uygulama özellikle bir dönem çok ilgi çekmiş ancak insanların ilgisi çok da uzun sürmemişti.

Bu sebeple, hayatlarımızda kalıcı bir yer edinemedi.

Threads’de bu uygulamalardan biri!

Şu an X olarak bildiğimiz Twitter’a rakip olarak olarak çıkan Threads ilk çıkışında büyük bir ilgi görmüştü ancak daha sonra beklediği ilgiyi göremedi

Rekabet kurumu kararıyla 29 Nisan 2024’te Türkiye’de kullanıma kapatıldı.

Bu içerikte saydığımız uygulamalar bir dönem oldukça popüler olsa da ilerleyen zamanlarda popülerlikleri çok kalıcı olmamıştı.

Peki sizlerin aklına gelen hangi benzer uygulamalar var? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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