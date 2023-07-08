Hafta sonu için kafa dağıtmalık çerezlik oyunlar arıyorsanız, Threads hesabımıza verdiğiniz önerilerden oluşturduğumuz bu listemize kesinlikle göz atmalısınız.

Oyun kütüphanenize bakıyor ve ‘Bu hafta sonu ne oynasam bir türlü karar veremiyorum!’ diyorsanız, sizler için Threads hesabımızda paylaştığımız gönderiye önerdiğiniz oyunları derlediğimiz bir liste hazırladık. 10 oyunluk bu tadımlık listemizde size hitap edecek olan bir oyunun olduğunu düşünüyoruz.

Retro oyunlardan tutun akıl sağlığınızı kaybetmenizi sağlayacak oyunlara kadar çeşitliliğe sahip bu ufak listemiz tarzında listeler görmek istiyorsanız, Threads hesabımızda sizlere yönelttiğimiz sorulara öneriler verebilmek için buradan bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi listemize geçelim:

2015’te çıkan, oynayanların öve öve bitiremediği ve gerçekten de kendisinden sonra gelen RYO’lara (Rol Yapma Oyunu) yön veren bir oyun olan The Witcher 3’ü artık anlatmamıza gerek yoktur diye düşünüyoruz. Aynı isimli kitaptan uyarlanan oyun serisinin üçüncü parçası olan bu oyunu denemediyseniz ve kütüphanenizde mevcutsa, kesinlikle bu hafta sonu bir şans verin deriz. Oyun Steam Yaz İndirimleri kapsamında şu anda 74,99 TL fiyat etiketine sahip.



Retro seven bir takipçimiz tarafından önerilen Call of Duty, aslında serinin hayranlarının neredeyse hepsinin kalbinde özel bir yere sahiptir. Captain Price’ı ilk defa gördüğümüz ve 80’in üzerinde ödüle layık görülen bu oyun, 2. Dünya Savaşı’nın trajedi dolu hikâyelerini, çıktığı yıla rağmen sahip olduğu güzel sinematografisi ve oynanışıyla bize aktarıyor. Oyun Steam’de şu anda 36,75 TL fiyat etiketine sahip.

Bunu öneren arkadaşımız belli ki insanların sakin ve huzur dolu bir hafta sonu geçirmelerini istemiyor. Sahip olduğu oynanış biçimiyle kendi adını verdiği bir tür yaratan Dark Souls, oyuncularıyla arasında bir aşk-nefret ilişkisi kuruyor. Kendisine zorlu bir macera arıyorsanız, çok zor bir oynanışa sahip olan Dark Souls’a bir şans verebilirsiniz. Oyunun Remastered sürümü Steam’de şu anda 299,50 TL’den satışta.

Simülasyon ile arcade mantığını harika bir şekilde harmanlayan yarış oyunu serisi Forza’nın Horizon serisinin son oyunu Forza Horizon 5, bizleri Meksika’nın renkli doğasında diğer yarışçılarla kapıştığımız bir maceraya sürüklüyor. Yakın zamanda fiyatı zamlanan Xbox GamePass’e dahil olan oyunun standart sürümünün Steam fiyatı şu anda 299,50 TL.

Strateji severleri de boş geçmemek için önerdiğiniz oyunlar arasından ‘strateji oyunu’ denince ilk akla gelen Age of Empires 2’yi de listemize alalım dedik. 4K Ultra HD grafikler ve tamamen yenilenmiş müzikleriyle gelen Age of Empires 2’nin Definitive Edition versiyonunun Steam fiyatı şu anda sadece 49,75 TL. Eğer hâlâ sahip değilseniz kaçırmayın deriz.

Sizinle paylaştığımız bu gönderilerin altında en çok önerdiğiniz oyun neden bilmiyoruz ancak LoL (League of Legends) oldu. Riot Games’in harika yerelleştirmeleriyle ve oyunu sürekli güncel tutmasıyla aslında güzel ve basit bir taktiksel MOBA oyunu olan LoL’ü oynamanızı tabii ki tavsiye ederiz. Ancak mevcut oyuncu kitlesi sebebiyle oyuna girmeden akıl ve mantığınızı bir kenara koymanız gerekiyor. Bizden tavsiye: Oyuna girince herkesi susturun

Valve'ın 3. oyun çıkaramama takıntısını en derininden hissettiğimiz oyun olan Left 4 Dead 2, zombi oyunu deyince ilk akla gelen oyun desek abartmış olmayız. Bu kadar eski bir oyun olmasına rağmen (2009 çıkışlı) hâlâ geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan bu efsane oyunu bu hafta sonu arkadaşlarınızla bol bol eğlenerek oynayabilirsiniz. Steam fiyatı da sadece 10,50 TL.

Aslında Batman'in Arkham üçlemesinin tamamı buraya girebilir ancak çeşitlilik olması açısından bir tanesini önerelim dedik. Günümüzdeki birçok oyunun dövüş mekaniklerinin atası olan Batman: Arkham serisinin son oyunu olan Arkham Knight'a sadece 11,80 TL gibi bir fiyata sahip olabiliyorsunuz. Tüm Arkham serisinin fiyatı ise 15,30 TL.

Yeraltına düşen küçük bir çocuğu kontrol ettiğimiz Undertale'de, Dünya yüzeyinin altında, sihirli bariyerle Dünya'dan ayrılmış bir bölgede yüzeye geri dönmeye çalışıyoruz. Yolculuk sırasında çeşitli canavarlarla tanıştığımız ve harika yan hikayelere tanık olduğumuz bu oyunu hala oynamadıysanız hafta sonu için mükemmel bir tercih olacaktır. Steam fiyatı da sadece 5,40 TL.

Son önerimiz olan Mount & Blade: Warband ile daha önceden oynadıysanız bir nostalji trenine, oynamadıysanız ise harika bir maceraya atılmanızı tavsiye ederiz. Bir ordu kurup krallığınızı genişlettiğiniz bu harika rol yapma oyunu, hafta sonunuzu sıkılmadan geçirmenizi sağlayacaktır. (Gergin görünüşlü adama dikkat edin). Fiyatı da Steam Yaz indirimleri kapsamında 22,49 TL.

Başta da dediğimiz gibi: Bu tarz listelerimizde kendi önerilerinizin de yer almasını istiyorsanız, Threads hesabımızı aşağıdaki görsele tıklayıp ulaşabileceğiniz bağlantıya gidip takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar, iyi hafta sonları!