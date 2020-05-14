HDMI 2.1'e Sahip İlk Oyuncu Monitörü 'Spectrum' Duyuruldu

Çok güçlü özellikleri bünyesinde barındıran oyun konsollarının çıkışı yaklaştıkça monitör üreticileri, konsollara uygun olan oyuncu monitörü üretme çabasına girdi. İlk hamle Eve'den geldi. Eve, HDMI 2.1'e sahip ilk oyuncu monitörü Spectrum'u duyurdu.

Çok güçlü özelliklere sahip olacağı konuşulan oyun konsollarının çıkışının yaklaşmasıyla birlikte konsol ve oyun bilgisayarı arasındaki rekabet de alevlendi. Oyun bilgisayarı üreticileri, konsolların bu denli güçlü hâle gelmesine karşılık çalışma içerisindeyken Eve'den iyi haber geldi. Eve, HDMI 2.1'li ilk monitör olan Spectrum'u resmen duyurdu.

Spectrum, 27 inç boyutunda bir monitör için sıra dışı kabul edilebilecek özellikler taşıyor; bunlardan biri de 100 W USB-C geçiş desteği sunması. Spectrum, en iyi oyuncu monitörlerinden biri olan LG GL850'de de kullanılan Nano IPS panel teknolojisine sahip. Tabii bu güçlü özellikleri taşıyan monitörün sundukları bunlarla da sınırlı kalmıyor.

Monitör, 3 farklı modelle karşımıza çıkacak:

Parlaklık, kontrast, ekran yenileme hızı ve karartma gibi önemli ölçülerde de gözle görülebilen iyileştirmelere gidilmiş. Bir de bu özelliklere HDMI 2.1'in eklenmesi, bu monitörü oldukça değerli hâle getiriyor. Ayrıca bu cihazın ilginç bir özelliği daha bulunuyor, Spectrum'un özellikleri, teknoloji tutkunlarından oluşan bir topluluk tarafından oylanarak belirlenmiş. Bu da cihazın oyuncuların istedikleri şekli almasına katkıda bulunmuş.

Şu anda ön satışta bulunan cihaz, 3 farklı yapılandırmada satılıyor. 144 Hz'de 2560 x 1440 çözünürlük sunan model 389 dolar (vergiler hariç 2.700 TL), 240 Hz'de 2560 x 1440 çözünürlük sunan model 529 dolar (vergiler hariç 3.670 TL) ve 144 Hz'de 3840 x 2160 çözünürlük sunan modelse 629 dolardan (vergiler hariç 4.365 TL) ön satışa çıktı.

529 dolar ve 629 dolardan ön satışa çıkan iki modelde de iki adet HDMI 2.1 girişi bulunuyor. Bu da yeni nesil konsollar olan Xbox Series X ve PlayStation 5'i monitörünüze aynı anda bağlayabileceğiniz anlamına geliyor. Çok güçlü grafikleri bile zorlanmadan sunacak olan bu monitör, ilerde 4K televizyonların yerini almaya aday gözüküyor. Konsol kullanıcıları da bu monitörü kullanarak konsollarından en yüksek verimi alabilirler.