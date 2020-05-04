HP, yeni çıkardığı Omen 27i oyuncu monitörüyle daha önceki oyuncu monitörü modellerinde kullandığı TN panellerini geride bırakıyor. Omen 27i ile birlikte daha doğru renklere ve daha yüksek kontrasta ulaşılıyor.

Yeni HP Omen 27i, daha önce oyuncuların görmediği ve deneyimlemediği bir şey sunmasa da ABD merkezli teknoloji şirketinin bu zamana kadar monitörlerinde kullanmadığı donanımı bünyesinde barındırıyor.

27 inç, 2560 x 1440 çözünürlüklü, QHD, nano IPS ekran; HP’nin daha önceki oyuncu monitörlerinin birçoğunda kullandığı TN panellere göre çok daha iyi bir renk doğruluğu ve kontrast sunuyor.

HP Omen 27i nasıl bir monitör?

HP’nin bu yeni monitörü konusunda LG’nin 27GL850-B modeli monitöründen esinlendiğini söyleyebiliriz. Özelliklerine gelecek olursak Omen 27i’de %98 DCI-P3 renk gamı, 165 Hz ekran yenileme oranı ve 1 ms tepki süresi bulunuyor. Monitörde ayrıca NVIDIA G-Synch uyumluluğu da yer alıyor. Bu sayede NVIDIA’nın GTX-10 serisi ya da daha üstü bir ekran kartı kullanılıyorsa çok daha yumuşak görüntü elde edilebilecek.

The Verge’de yer alan habere göre monitörün oyuncuların işini bir hayli kolaylaştıracak bir diğer özelliği de arka tarafında yer alan ışıklandırma. Şirket, monitörün arka tarafında bulunan DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, iki adet USB 3.0 girişlerin olduğu kısmı aydınlatmayı tercih etmiş.

Ayrıca monitörün arkasında bulunan bu girişlerin çapraz şekilde konumlandırılması girişlere ulaşmayı ve girişleri görmeyi de bir hayli kolaylaştırıyor. Girişlerin olduğu bu kısımdaki ışıklandırma sayesinde kabloları yuvasından çıkarmak çok daha kolay hâle geliyor.

HP’nin Omen 27i oyuncu monitörü, ABD’de 499,99 dolardan satışa sunuldu. Ürünün Türkiye fiyatı şu an için kesin olarak belli değil ancak fiyatı günlük kura göre vergiler eklenmemiş şeklide hesapladığımızda 3.524 TL gibi bir fiyat bizleri karşılıyor.