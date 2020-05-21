Bir Kadın, Hediye Biletle Pablo Picasso Tablosu Kazandı

Oğlunun hediye ettiği bir biletle Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan çekilişe katılan bir kişi, Pablo Picasso'nun yaklaşık 1 milyon euro değerindeki tablosunu kazandı.

Amerikan Associated Press haber ajansına açıklama yapan tablonun yeni sahibi 58 yaşındaki Claudia Borgogno, "Bu inanılmaz. Hayatımda daha önce çekilişlerde hiçbir şey kazanmadım" dedi.

Claudia Borgogno'nun oğlu olan Lorenzo Naso ise "Bu belki de hayatımın en iyi kararıydı" şeklinde konuştu. Naso, aralık ayı için kendisi ve annesine birer bilet aldığını belirtti.

Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan çekilişin amacı, "Care" isimli yardım kuruluşu için para toplamaktı. 1921'de Pablo Picasso'nun yaptığı "Nature Morte" adındaki yağlı boya tablosu için gerçekleştirilen çekilişin biletlerinin her biri 100 eurodan satıldı. Yardım kuruluşu için toplamda 5,1 milyon euro toplandı.

Organizatörler yaptıkları açıklamada, bağışın 4,2 milyon eurosunun Fas, Madagaskar ve Kamerun'daki okullarda ve köylerdeki temiz su projelerine aktarılacağını açıkladı.

Picasso'nun tablosunu müzayede evine gönderen milyarder koleksiyoncu David Nahmad'a ise 900 bin euro ödenecek. Organizatörler, Nahmad'ın yardım kuruluşuna 100 bin euro bağışladığını söyledi.