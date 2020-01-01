Picasso'nun 157 Milyon TL Değerindeki Tablosuna Saldırı

Pablo Picasso'nun 1944 yılında sevgilisini tasvir etmek için çizdiği "Bust of a Woman" tablosu, İngiltere'deki sergisinde saldırıya uğradı. 20 yaşındaki bir genç tarafından yapılan saldırı, tablonun büyük çapta hasar görmesine neden oldu.

Pablo Picasso, tüm dünyanın saygı duyduğu ressamlardan bir tanesi. Picasso tarafından çizilen resimlere günümüzde adeta paha biçilemiyor. İnsanlar, Picasso'nun eserlerini daha çok müze ve sergi salonlarında görebiliyorlar. Dünyaca ünlü ressamın "Bust of a Woman" isimli tablosu da bir süredir, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Tate Modern Sanat Galerisi'nde sergileniyordu.

Şimdiyse çok ilginç bir olay yaşandı ve Bust of a Woman, saldırıya uğradı. Sanat galerisine gelen 20 yaşındaki bir genç tarafından yapılan saldırı, çizimin hasar görmesiyle sonuçlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polisler, 20 yaşındaki saldırganı tutukladılar. Saldırgan, 30 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek olan ilk duruşmasına kadar tutuklu olarak cezaevinde kalacak.

İşte Picasso'nun saldırıya uğrayan Bust of a Woman resmi

Uzmanlar, Bust of a Woman tablosu için 20 milyon sterlin değer biçiyorlar. Bu tutarın TL karşılığı ise tam olarak 157 milyon. Maddi boyutunun yanı sıra, yapılan saldırı sonrasında tabloda bazı hasarlar oluşmuş durumda. Hatta eserin belirli bölgeleri, saldırı nedeniyle yırtılmış. Tate Modern Sanat Galerisi bünyesinde çalışan yetkililer, tablodaki hasarın tespit edilebilmesi için dünyaca ünlü resmi sergiden kaldırdılar.

Pablo Picasso'nun 1944 yılında çizdiği bu resim, Picasso'nun sevgilisi olan Dora Maar'ı tasfir ediyor. Ancak yapılan saldırıyla birlikte Picasso'nun önemli bir eseri, büyük çapta hasar görmüş oldu. Şimdiyse herkes, tablodaki zararın hangi çapta olduğunu merak ediyor. Uzmanların, kısa bir süre içerisinde tablodaki hasarı belirlemeleri bekleniyor.