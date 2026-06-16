Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç: “Teknolojiye Yatırım Sayesinde Türkiye’nin Oto Sigortalarında En Hızlı Hasar Ödeyen Şirketi Olduk”

Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç, katıldığı canlı yayında sigorta sektörünün 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını değerlendirdi; şirketin büyüme performansı ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgiler verdi. Yayın boyunca izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Ortaç, hasar süreçlerinden teknoloji ve yapay zekâ yatırımlarına, acente politikalarından sektör gelişmelerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İlk Çeyrekte Yaklaşık 2 Milyar TL Net Kâr

17 Haziran 2022 tarihinde ilk poliçesini kesen Hepiyi Sigorta’nın dördüncü yılını tamamladığını belirten Ortaç, şirketin kuruluşundan bu yana güçlü bir büyüme performansı ve karlılık sergilediğini söyledi.

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2025 yılının sigorta sektörü açısından başarılı geçtiğini ifade eden Ortaç, ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün büyük bölümünün teknik kâr, finansal kâr ve verimlilik açısından olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtti.

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2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde ise, “Hepiyi adına oldukça pozitif bir ilk çeyrek geçirdik. Yaklaşık 2 milyar liralık net kâr elde ettik. Bu sonuç bizi sektörün en çok kâr eden ilk 5 şirketi arasına taşıdı. Bunun yanında özsermaye kârlılığında da sektörün önde gelen şirketlerinden biri olduk” dedi.

“Sigorta Ruhsatına Sahip Teknoloji Şirketi”

Şirketin yalnızca kârlılığıyla değil, büyümesi ve hayata geçirdiği projelerle de öne çıktığını belirten Ortaç, Hepiyi Sigorta’nın üç yıl üst üste Doğan Holding bünyesindeki şirketler arasında “Yılın Değer Katan Şirketi” seçildiğini hatırlattı.

Yabancı yatırımcıların Hepiyi Sigorta’yı zaman zaman “sigorta ruhsatına sahip teknoloji şirketi” olarak tanımladığını söyleyen Ortaç, bu yaklaşımın şirketin iş modelini doğru yansıttığını ifade etti. “Teknoloji bizim için operasyonları destekleyen bir araç değil, iş modelimizin temel unsurlarından biri” ifadelerini kullanarak bu sayede sektörün elementer branşta en düşük genel gider oranlarına sahip şirketlerinden biri olduklarını vurguladı.

Teknolojinin şirketteki rolünü somut verilerle anlatan Ortaç, “Sistemlerimiz her gün yaklaşık 250 bin teklif üretiyor, 12-13 bin poliçe düzenliyor ve 1.200-1.300 hasar dosyasını yönetiyor. Bu süreçlerin tamamına yakını insan müdahalesi olmadan ve fiziksel evraka ihtiyaç duyulmadan gerçekleşiyor. Teknolojiyi ne kadar etkin kullanırsanız süreçlerinizi o kadar verimli yönetebiliyor, maliyetlerinizi o kadar iyi kontrol edebiliyorsunuz. Bunun avantajını da müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha rekabetçi fiyatlar olarak yansıtabiliyoruz” dedi.

Şirket genelinde dijitalleşmenin günlük işleyişe de yansıdığını belirten Ortaç, “Teknolojiyi yalnızca maliyetleri azaltmak için değil, daha hızlı, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapı kurmak için kullanıyoruz” diye konuştu.

Yapay Zekâ Sigortacılığın Her Alanında Kullanılıyor

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerini yalnızca hasar süreçlerinde değil; risk değerlendirme, fiyatlama, acente yönetimi, tahsilat ve operasyon yönetimi gibi birçok alanda kullandıklarını belirten Ortaç, şunları söyledi:

“Yapay zekâ bize sadece hız kazandırmıyor. Daha doğru kararlar almamızı, süreçleri daha tutarlı yürütmemizi ve hata oranlarını azaltmamızı sağlıyor. Sigortacılığın her alanında teknolojiyi daha etkin kullanmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

“Haftanın 7 Günü, Günde İki Kez Hasar Ödüyoruz”

2024 yılında ortaya koydukları hedeflerden birinin Türkiye’nin en hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi olmak olduğunu hatırlatan Hepiyi Sigorta Genel Müdürü Şenol Ortaç, bugün bu hedefe ulaştıklarını söyledi.

“Şu anda hem kasko hem de trafik branşlarında sektörün en hızlı hasar ödeyen şirketiyiz. Bunun için 2 yıldır çalışıyoruz. Burada işte yine yapay zeka devreye giriyor. Üstelik sadece hızlı değiliz, haftanın 7 günü hasar ödemesi de yapıyoruz. Hatta sabah ve öğlen olmak üzere günde iki kez ödeme gerçekleştiriyoruz. Bu durum müşteri memnuniyetini doğrudan artırırken acentelerimizin de işini kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Anlık Hasar Ödeme Sistemi ile Bir İlk

Canlı yayında şirketin Anlık Hasar Ödeme Sistemi hakkında da bilgi veren Ortaç, uygulamanın Türkiye’de ve Avrupa’da benzerine pek rastlanmayan bir model olduğunu belirtti.

Sistem sayesinde müşterilerin hasar evraklarını, fotoğraflarını ve tutanaklarını dijital ortama yükleyebildiğini ifade ederek, yapay zekâ tarafından yapılan analiz sonucunda müşteriye anında teklif sunulduğunu ve teklifin kabul edilmesi halinde ödemenin doğrudan hesaba o anda aktarılabildiğini söyledi.

“Acentelerimizin Tamamı Aynı Şartlarda Çalışıyor”

Acentelerin sektörden beklediği adalet, fiyat ve teminatlarda eşitlik, portföy haklarının korunması gibi taleplerin tamamının Hepiyi Sigorta’nın acentelik sözleşmelerinde şirketin kuruluşundan beri yer aldığını belirtti.

Ortaç ayrıca, “Bugün yaklaşık 9.500 acentemizin tamamı bir poliçe de üretse, bin poliçe de üretse aynı komisyon yapısına sahip. Hiçbir acentemiz arasında fiyat, teminat veya komisyon farklılığı bulunmuyor. Ayrıca hiçbir acentemizle zarar ettiği gerekçesiyle yollarımızı ayırmıyoruz. Adalet ve eşitlik anlayışı kuruluşumuzdan bu yana iş modelimizin temelini oluşturuyor” dedi.

“5 Yıl İçinde Otoda Liderliği Hedefliyoruz”

Uzun vadeli hedeflerine de değinen Ortaç, oto sigortalarının şirketin en güçlü kaslarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün hem trafik hem de kaskoda sektörün ilk 5 oyuncusundan biriyiz. Önümüzde yüz yıllık rakiplerimiz var. Ancak güçlü sermaye yapımız, teknoloji yatırımlarımız ve deneyimli ekibimizle önümüzdeki 5 yıl içerisinde oto branşında sektör liderliğini hedefliyoruz.”

“Gençlerin Sigortacılığa İlgisi Var”

Üniversitelerde düzenlenen etkinliklere de değinen Ortaç, gençlerle bir araya gelmeyi önemsediğini belirterek, farklı şehirlerdeki üniversiteleri ziyaret edip öğrencilerle buluşmaya ve görüş alışverişinde bulunmaya özen gösterdiğini söyledi. Gençlerin sigortacılık sektörüne gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sigortacılığın gençler için önemli kariyer fırsatları sunduğunu vurguladı.

Programın sonunda Hepiyi Sigorta çalışanlarına da teşekkür eden Ortaç, elde edilen sonuçların arkasında özverili ve uyumlu bir ekip çalışmasının bulunduğunu ifade etti.