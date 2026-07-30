OPPO’nun Çok Beklenen A7 Serisi Telefonlarından Birinin Tüm Özellikleri Sızdırıldı

OPPO’nun çok beklenen A7 serisine ait olduğu düşünülen bir telefonun tüm özellikleri ortaya çıktı.

Oppo, Çin pazarında yakında Oppo A7 Pro Max modelini tanıtmaya hazırlanırken markanın yeni bir akıllı telefonu daha ortaya çıktı. Çin'in resmi sertifikasyon kurumu TENAA veritabanında PYE110 model numarasına sahip yeni bir cihaz listelendi. Sızıntı dünyasının tanınan isimlerinden Bald Panda'nın Weibo üzerindeki paylaşımına göre, bu yeni model Oppo A serisine ait olabilir.

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TENAA listesindeki verilere bakıldığında, A7 serisine dahil olacak OPPO modelinin tüm özellikleri görülebiliyor. Cihaz daha tanıtılmadan tüm detayları ortaya çıkmış durumda. Gelin uygun fiyata üst düzey özellikler sunacağa benzeyen bu modele bakalım.

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OPPO’nun yeni telefonu neler sunacak?

Cihaz, 6**,57 inç boyutunda AMOLED bir ekranla** gelecek. Bu ekran kullanıcılarına 2372 x 1080 piksel çözünürlüğünde FHD+ görüntü kalitesi vaat edecek. Güvenlik tarafında ise cihazın ekran altı parmak izi okuyucusu ile donatıldığı görüldü. Cihazın** Android 16 tabanlı ColorOS 16** işletim sistemiyle kutudan çıkacağı da belirtilmiş.

Cihazın kalbinde 2,4 GHz saat hızında çalışan ancak modeli henüz açıklanmayan sekiz çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Depolama ve bellek tarafında oldukça geniş seçenekler sunulacak. 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama varyantlarıyla gelecek. Telefonun önünde 8 MP’lik bir selfie kamerası olacağı, arkasında ise 50 MP’lik ana kamera yer alacağı aktarılmış.

En dikkat çekici yanı ise tıpkı diğer OPPO modelleri gibi bataryası olacak. Listelemede cihazın 7.820 mAh’lik büyük bir bataryayla geleceği belirtiliyor. Bunlar dışında 159,1 x 75.8 x 8,8 mm ebatlarında ve yaklaşık 206 gram ağırlığında olacağı da listelemede yer aldı.