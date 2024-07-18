Hepsiburada Büyük Premium İndirimleri kapsamında indirime giren ürünler arasında dizüstü bilgisayarlar da yer alıyor. En düşük fiyatlarla satışta olan bilgisayarlar bu listede.

16-22 Temmuz tarihleri arasında devam edecek olan Büyük Premium İndirimleri'nde karşımıza çıkan birçok dizüstü bilgisayar bulunuyor. Bu bilgisayarlardan en uygun fiyatlı olanları sizler için araştırdık. Eğer ki bir dizüstü bilgisayar arıyorsan ve indirim seçeneklerini merak ediyorsan, bu içeriğe göz atabilirsin.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Günlük işlerinizi ve okul ödevlerinizi yapabileceğiniz bir bilgisayar olan Lenovo IdeaPad 1, %17 oranında indirimi ile listemizde yerini alıyor.

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Günlük kullanım, internet gezintisi ve ofis işlerinde işinize yarayabilecek Asus X515EA-EJ3902 Dizüstü Bilgisayar, uygun fiyatı ile karşımızı çıkıyor.

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Fiyat performans ürünü olarak değerlendirilen ürünler arasında yer alan HP 255 G9 Notebook, indirimli fiyatı ile şu an 9.999 TL olarak satılıyor.

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Windows 11 Home işletim sistemi ile birlikte gelen Casper Nirvana C550 Taşınabilir Bilgisayar, Premium kampanyasına özel inidirimli fiyatı ile gözümüze çarpıyor.

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Uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayar olarak piyasaya sunulan Asus Vivobook 15, farklı taksit seçenekleriyle indirim kapsamında yer alıyor.

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Intel Core i5 ve 8 GB sistem belleği ile karşımıza çıkan Dell Inspiron 3520 Dizüstü Bilgisayar, şu anda %4 indirim seçeneği ile listemizde bulunuyor.

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Oldukça şık bir tasarımı olan, öğrencilerin çoğunlukla tercih ettiği Huawei Matebook D14, sepette 900 TL indirimi ile şu an satışta.

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Intel Core i7 işlemcisi ve 16GB RAM kapasitesi ile karşımıza çıkan Casper Nirvana C550.1255-BV00X-G-F Taşınabilir Bilgisayar, kampanyaya özel fiyatı olan 16.499 TL ile gözümüze çarpan bir diğer ürün.

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Nvidia GeForce RTX 2050 ekran kartı sayesinde düşük ayarlarda da olsa oyun oynayabileceğiniz bir bilgisayar olan Asus TUF Gaming A15, kampanya kapsamında %2 indirim fırsatına sahip.

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Ekran kalitesi ve tasarımı ile oldukça beğeni toplayan bir ürün olan Lenovo LOQ Dizüstü Bilgisayar, %5 indirim fırsatı ile 20.999 TL fiyata satılıyor.

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Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartı ve 16 GB RAm kapasitesine sahip olan Acer Nitro V15 Oyun Bilgisayarı, hem iş için hem de oyun oynamak için kullanmak isteyenlere ideal bir ürün. %5 indirim fırsatı ile şu an 24.999 TL.

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Günlük kullanımın yanında oyun da oynayabileceğiniz bir bilgisayar olan Asus TUF Gaming Laptop, sepette indirim fırsatı ile fiyatı 20.424 TL'ye düşüyor.

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