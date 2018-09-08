Boş zamanlarınızı değerlendirmek için neler yapıyorsunuz? Eğer vaktinizin çoğunu akıllı telefonunuzda geçiriyorsanız, size bir şeyler katacak oldukça başarılı uygulamalar var.

Akıllı telefonlar boş zamanları değerlendirmek için belki de en çok kullandığımız şey olabilir. Peki o boş zamanları hangi uygulamada ne yaparak değerlendiriyoruz? Boş zamanlarında kendisini geliştirmek isteyen, her gün en az yeni bir bilgi öğrenmek isteyenler için ufak bir ücretsiz uygulama listesi hazırladık. İşte hayatınıza yeni bir şeyler katacak o uygulamalar:

1. Curiosity

Bu uygulama her gün sadece 5 dakikanızı alarak size her çeşitten bilgi ile geliyor. Kullanıcıyı daha kültürlü hale getirmeye odaklı Curiosity, biyolojiden tarihe; kültürden, ilginç bilgilere bir çok içeriğe sahip.

Oldukça başarılı ve hatasız çalışan uygulamayı öğle molasında, otobüste, yatmadan önce zaman ayırıp denemelisiniz. Curiosity, 5 dakika boyunca sizi meşgul tutacak güzel bir metin, görüntü ve video sunacak. Tek dezavantajı ise Türkçe dil seçeneğinin bulunmaması.

2. Trivia Crack

Sizi her alanda sınayacak bu uygulama oldukça geliştirici. Seviyenize göre zorluk seviyesi artan, arkadaşlarınızla yarışma fırsatı sunan bu oyunda soru çeşitliliği oldukça fazla ve yeni. Uygulama içerisinde aynı zamanda soru göndermeniz ya da denetlemeniz de mümkün.

3. Yousician

Yousician, oldukça geliştirici bir müzik uygulaması. Eğer iyi bir kulağa sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve şu zamana kadar enstrüman çalmadıysanız bu uygulamayı kaçırmayın çünkü uygulama, size müzik aleti çalma fırsatı sunuyor. Ekranda yer alan bir klavye ile yeni melodiler öğrenip, çalıyor; gitar, bas veya ukulele çalma deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Uygulama her seviyeye hitap ettiği için kendi hızınıza göre ilerler ve sizde herhangi bir baskı oluşturmaz.

4. DailyArt

Günlük kültür dozunuzu almak için bu uygulama oldukça kullanışlı diyebiliriz. Adı fazlasıyla klasik olsa da DailyArt, her gün modern ya da klasik bir sanat eserini ve arkasındaki hikayeyi ekranına getiriyor. Günlük bilgilerin yanı sıra, 1600’den fazla sanat eserinin bulunduğu arşive de erişebilirsiniz.

5. Enki

Yeni başlayanlar ve deneyimli programcılar için Enki günlük kodlama alıştırması sunuyor. Uygulama Javascript, CSS, HTML ve Python gibi konuları kapsıyor ve kodlamaları oldukça eğlenceli hale getiriyor. En geliştirici öğrenme uygulamalarından biri olan Enki’de bir günü kaçırdığınızda bir önceki çalışmaya dönmek zorunda kalacağınız için disiplini de elden bıraktırmıyor.

6. Duolingo

Günde birkaç dakikalık pratikle etkili dil öğrenmeyi sağlayan eski dostumuz Duolingo, oldukça popüler. Eğer dil öğrenmek için kursa gidemiyorsanız, vaktiniz yetmiyorsa, Duolingo her seviyede istediğiniz dili ücretsiz şekilde size öğretiyor. Sadece günde birkaç dakikanızı ayırıp pratik yapmanız yeterli.

7. Dictionary.com

İngilizce kelime dağarcığınızı genişletmek için size cebinizde sözlük gezdirme fırsatı sunan uygulama her gün yeni kelimeler öğrenmenize yardımcı olacak. Anlamadığınız kelimeler için tanımlara bakın, kelimelerin tarihini öğrenin, kendinizi test edin.