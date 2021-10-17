Bir internet sitesi, hem oyun oynayıp hem de para kazanmak isteyenlere özel bir iş fırsatı sunuyor. Dünyanın her yerinden başvuru kabul eden sitenin, bu yarı zamanlı pozisyon için başvuracaklarda aradığı bazı özellikler de var tabii.

Eğer video oyunlarını, en yeni ve iyi oyun ekipmanlarını denemeyi seviyor ve yazmaktan keyif alıyorsanız, bir internet sitesi size tüm bunları yapıp bir de üstüne para kazanabileceğiniz bir iş fırsatı sunuyor. Üstelik bu yarı zamanlı iş, sizden haftada sadece 12 saat çalışmanızı istiyor.

EpicWinApp isimli sitenin yaptığı işe alım ilanı; bilgisayar oyunu ürünlerini deneyip ardından denediğiniz bu ürünler hakkında ayrıntılı incelemeler yazmayı kapsıyor. Bu da işe alınacak olan kişinin oyun oynarken her bir teknoloji ve aksesuarının performansını, işlevselliğini, etkinliğini ve ürünün verilen parayı hak edip etmediğini değerlendireceği anlamına geliyor.

Site, dünyanın her yerinden başvuruları kabul ediyor

Başvuranlar arasından seçilecek olan kişi, sadece oyun oynamakla kalmayıp, yazdığı inceleme ve değerlendirmelerin karşılığı olarak saat başı 60 dolar, yani yaklaşık olarak 557 TL kazanacak. Buna ek olarak işe alınan kişi; yeni çıkan oyunlara harcamak üzere aylık 50 dolarlık (yaklaşık 464 TL) bir ek ödenek alacak ve test ettikleri tüm ürünler de onların olacak.

İşe başvuran kişilerin role uygun olmaları içinse bazı belli başlı kriterler mevcut. Başvuranların en az 22 yaşında olmakla birlikte belli bir miktarda teknoloji ve cihaz bilgisine sahip olması önem arz ediyor. Kişiler, İngilizce yazma yetenekleri çok iyi olduğu taktirde dünyanın her yerinden iş için başvurabilir. Başvuranların ürün değerlendirmelerini yükleyebilecekleri sağlam bir internet bağlantısı da aranan özelliklerden.

Başvuru formunda ayrıca, test aşamasında sizi etkileyebilecek herhangi bir yara ya da sağlık durumu olup olmadığı, bu iş için uygun olduğunuzu gösteren yetenekleriniz ve neden bu işi istediğiniz gibi klasik işe alım soruları bulunuyor. Bu sisteme başvurmak için şirketin sitesinde en altta bulunan başvuru formunu doldurup göndermeniz gerekmekte.