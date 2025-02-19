Bir şey düşünürken, bir şey okurken ya da kendi kendimize kaldığımızda zihnimizde bir ses canlanıyor. Canlanmayan insanın sayısı ise yok denecek kadar azdır. Ancak belirtmemiz gereken bir şey var ki, herkes, bir “iç sese” sahip değil.

Konuşma engelli bireylerin bile bir iç sesine sahip olduğunu düşünürsek, insanların kafalarının içinde bir ses belirmesinden doğal bir şey yokmuş gibi gelebilir.

Fakat gerçek bununla sınırlı değil. Çünkü siz, bu yazıyı bile iç sesinizle okurken, bazı insanlar sessizce gözleriyle takip ediyor…

Toplumun en az %5’inin iç sese sahip olmadığı biliniyor.

Kulağa biraz enteresan, hatta inanması güç geldiğinin farkındayız. Ancak bilimsel araştırmalar, herkesin bir iç sese sahip olmadığını kanıtlıyor. Üstelik bu durum, bilim dünyasında “anendofazi” olarak biliniyor.

Öncelikle iç sesin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Monolog olarak da bildiğimiz iç ses, kelimeleri duymadan sessizce tekrarlama yeteneğimizdir. Çoğu insanda bulunan bu iç ses, toplumun az bir kesiminde bulunmuyor.

Araştırmalar ne diyor?

Johanne Nedergard ve Gary Lupyan’ın bir çalışması, iç ses eksikliğinin bilişsel performans üzerindeki etkilerini inceledi. Toplam 93 katılımcıyla yapılan deneylerde, iç sesi olmayan 46 kişi ile yüksek iç ses aktivitesi bildiren 47 kişi karşılaştırıldı. Katılımcılardan, ses veya yazım benzerliği olan kelimeleri hatırlamaları istendi.İç sesi olmayan kişiler, bu görevde belirgin bir başarısızlık gösterdi.

Dikkat gerektiren diğer görevlerde de iki grup arasında ortaya çıkan sonuç şuydu: İç ses, yalnızca dil ve hafıza ile ilişkili görevlerde kritik. Nedergard’a göre, iç sesi olmayan kişiler, bu görevlerde parmak hareketleriyle saymak gibi farklı stratejiler geliştirmişti.

fMRI çalışmaları, iç sesin beynin superior temporal girus ve sol inferior frontal girus bölgelerinde aktifleşme yarattığını gösteriyor.

Bu bölgeler, normal konuşma esnasında da devreye giriyor. Kendi kendimize iç diyalog kurarken, işitme korteksi aktive olurken, iç monologta bu aktivite daha düşük seviyede kalıyor.

Bazı uzmanlar, iç ses hakkında “evrenseldir” düşüncesini benimserken veriler bu görüşü pek desteklemiyor. İnsanların azınlığı, bir iç sese sahip olmasa da bu durum, insan zihninin çeşitliliği hakkında da inanılmaz bilgiler veriyor.

Üstelik bu durum, iç sesi hiç susmayanlar için oldukça imrenilecek bir şey…

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