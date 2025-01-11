Hitman: World of Assassination, dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

IO Interactive, popüler suikast simülatörü Hitman: World of Assassination'ın 75 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarıya imza attığını duyurdu. Oyun lansmanından bu yana dünya çapında dikkat çekmeye devam ediyor.

Hitman: World of Assassination, 2021 yılında Hitman 3 adıyla çıkarıldı. O zamandan bu yana üçleme içeriğinin eklenmesiyle ismi değiştirilen oyun, PC, PlayStation 4, PS5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluştu. IO Interactive ise Aralık ayında yalnızca bir milyon yeni oyuncu kaydettiklerini belirtti.

75 milyon oyuncuya ulaştı

Oyun, yeni içerikler ve görevlerle oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle Jean-Claude Van Damme'in yer aldığı sınırlı süreli "Elusive Target" görevi, pek çok oyuncuyu oyuna çekti. Ancak, bu görevi tamamlayanların yalnızca yüzde 40'ı başarılı olabildi. IO Interactive, Van Damme'in "Elusive Target" görevini 12 Ocak'ta sonlandıracak, ancak bu göreve kalıcı erişim için 4 dolarlık bir DLC paketinin satışa sunulduğu belirtildi.

IO Interactive, Hitman serisinin geleceği için yeni içerikler üzerinde çalıştığını duyurdu. Şu an için bu içeriklerle ilgili detaylar paylaşılmamış olsa da geliştirici firma, bu yıl içerisinde yeni güncellemelerin oyuncularla buluşturulacağını belirtti.