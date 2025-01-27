Hogwarts Legacy, PC oyuncuları için mod desteği sunacak bir güncelleme ve modlama aracıyla 30 Ocak'ta yeni bir döneme adım atıyor.

Avalanche Software, Hogwarts Legacy oyuncularına modlama özelliğiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. 30 Ocak'tan itibaren, PC oyuncuları için mod desteği sunan bir güncelleme yayımlanacak.

Yeni güncelleme ile oyun içi menüden modlar indirilebilecek ve kurulabilecek. Aynı gün Hogwarts Legacy Creator Kit adlı modlama aracı da Epic Games Store üzerinden oyuncuların erişimine açılacak. Bu araç ise yeni görevler, zindanlar ve kozmetik geliştirmeler gibi içeriklerin oluşturulmasını destekleyecek.

Mod desteği geliyor

Oyuncular, oluşturdukları modları yükleyip paylaşabilecek. Modlara erişim için bir Warner Bros. Games hesabının, Steam veya Epic Games Store hesaplarına bağlı olması gerekiyor. Bu bağlantılar şimdiden ilgili web sitesi üzerinden yapılabiliyor olacak.

Avalanche Software, lansman öncesinde bazı mod yaratıcılarıyla iş birliği yaparak içerikler hazırladı. Bu içerikler arasında, gizemli sırlar ve savaş dolu bir zindanı içeren “Dungeon of Doom” modunun yanı sıra süpürge özelleştirmeleri, kıyafet tasarımları ve genişletilmiş karakter oluşturma seçenekleri bulunuyor. Öte yandan, Nexus Mods üzerinden mevcut olan modlar ayrı bir şekilde kullanılmaya devam edecek.

Hogwarts Legacy'nin şimdiye kadar 30 milyondan fazla kopya sattığı açıklandı. Aynı zamanda Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve canlı hizmet unsurlarına sahip olacağı iddia edilen Hogwarts Legacy 2'nin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.