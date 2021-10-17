Cihan Engin'in Muhteşem İllüstrasyon Çalışmaları

İllüstratör Cihan Engin İstanbul ve Ankara'nın kıyamet vaktini tasvir ettiği göz alıcı çalışmalarıyla sanat severlerden büyük beğeni topladı. Sanatçının muhteşem çizimlerini derledik.

Kendisini dijital ressam olarak tanımlayan Cihan Engin, fütüristik tarzıyla Ankara ve İstanbul’un simgelerini yeniden tasarladı. Yaklaşık 20 yıldır sanatsal üretimler yapan sanatçı, Kıyamet Vakti serisiyle ulusal ve uluslararası birçok mecrada ilgiyle karşılandı.

Cihan Engin çalışmalarında kendi kültürümüzün zenginliğini, çağımızın getirdiği olanaklarla yeniden tasarlayarak dünyaya sanat aracılığıyla göstermeyi amaçlıyor. Engin'in post-apokaliptik (kıyamet sonrası) İstanbul ve Ankara çalışmalarından örnekleri bir araya getirdik.

Cihan Engin'i yakından tanıyalım

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan sanatçının Cyberpunk (siberpunk) tarzı illüstrasyon çalışmaları oldukça dikkat çekiyor. Bilim kurgunun alt kategorilerinden Cyberpunk, kısaca yüksek teknoloji ile düşük yaşamın bir arada olduğu bir dünya tasviridir. Sanatçı, çoğunlukla sanat tarihinde öne çıkan resim, fotoğraf, çizim, heykel gibi çok çeşitli sanat eserlerini kendine mal ederek dijital ortamda disiplinler arası çalışmalar yapıyor. Çalışmalarının çoğunluğunu dijital çizim ve animasyon gibi çok katmanlı eserler oluşturuyor.

Cihan Engin üniversiteden mezun olduktan sonra öncelikle bir reklam ajansında ressam ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Daha sonra kendi atölyesini açarak sipariş üzerine tablo, street art, digital art, kapak tasarımları gibi çeşitli sanatsal üretimler yaptı. 2010 yılında "Globsis/Smsnet” oyun firmasında çalışmaya başlayan Engin, mobil oyunlar için illüstrasyonlar tasarlamaya başladı. Sanatçı, Google Play ve Apple Store’daki oyun tasarımlarının sanat yönetmenliğini ve mobil oyun şirketinde oyun çizimleri yapıyor. Aynı zamanda kişisel sanatsal faaliyetlerini de sürdürmeye devam ediyor.

Cihan Engin'in göz alıcı post-apokaliptik İstanbul ve Ankara manzaraları:

Sanatçının diğer çalışmalarına buradan ulaşabilirsiniz.