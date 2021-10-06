NASA, Asteroid Çarpmasını Engelleme Testlerine Başlıyor

NASA, yıllardır geliştirme aşamasında olan gezegen savunma sistemi 'DART' için test tarihi verdi. DART projesi sayesinde Dünya için tehlike arz eden asteroidlerin yörüngesinin değiştirilmesi hedefleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı ve NASA’nın iş birliği içerisinde yürütmekte olduğu asteroid savunma sistemi ‘Çifte Asteroid Yön Değiştirme Sistemi’ (DART) projesi kapsamında araştırma ve gözlem çalışmaları devam ediyor. DART; Dünya’yı, yakınından geçen ve tehlike arz eden olası asteroid çarpmalarından korumayı hedefliyor.

DART misyonu çerçevesinde NASA, son yaptığı açıklamada dünyanın yörüngesine yakın bir konumda seyreden bir asteroidle planlanmış kontrollü bir çarpışma gerçekleştirmek adına yeni bir uzay aracı fırlatılacağını duyurdu. Bu fırlatma ile gök cisimlerine karşı savunma sistemi DART ilk kez test edilmiş olacak.

DART, gezegen savunmasında bir ilk olacak

NASA’nın, söz konusu asteroid’in 2003 senesinde Dünya'ya 6 milyon kilometre uzaktan geçmesiyle birlikte başlatıldığını aktardığı DART projesinde ilk fırlatma; 23 Kasım tarihinde, sahibinin Elon Musk’ın olduğu SpaceX şirketinin Falcon 9 roketiyle gerçekleşecek. Roket, California’da bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden uzaya gönderilecek. Gezegen savunmasında bir ilk olacak olan projeyle birlikte DART uzay mekiğinin, 2022 yılında Dünya’nın 11 milyon kilometre uzağından geçecek olan Didymos asteroid ikilisinin merkezinki Didymos A asteroidinin yörüngesinde bulunan Didymos B’ye çarparak asteroidin yörüngesinde yüzde 1’lik bir değişim yaratması hedefleniyor.

NASA’da DART program bilimcisi olarak görev yapan Tom Statler, konuya dair yaptığı açıklamada "Gökbilimciler, asteroidin yörüngesinin ne kadar değiştiğini belirlemek için çarpışmadan önce ve sonra dünya tabanlı teleskoplardan gelen gözlemleri karşılaştırabilecekler. Bu bize asteroidin saptırma çabamıza nasıl tepki verdiğini anlatacak anahtar bir ölçüm olacak." ifadelerini kullandı.

Asteroidler neye göre 'tehlikeli' olarak derecelendiriliyor?

NASA, Dünya’nın 5 milyon kilometre mesafesinden geçen ve en az 140 metre çapında olan bütün göktaşlarını ‘tehlikeli’ olarak sınıflandırıyor.

NASA’nın savunma görevinde çalışan Lindley Johnson ise, daha önce National Geographic’e yaptığı bir açıklamada, dünya için şu an tehdit oluşturduğu bilinen 2 bin 78 adet asteroid olduğunu belirterek "Uzayda yüzbinlerce asteroid var, biz daha yakından takip etmemiz gerekenleri belirlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuşmuştu.