Türkiye'de de satılan yeni Honda Civic, çarpışma testine sokuldu. Araç, testlerde çok iyi sonuçlar verdi.

Honda’nın en popüler modellerinden biri olan Civic’in yenisi, geçen yıl tanıtılmıştı ve bir süredir ülkemiz de dahil dünya çapında satıştaydı. Aracı almak isteyenlerin en merak ettiği konulardan biri de ne kadar güvenli olduğuydu.

ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), yeni Civic’i çarpışma testlerine soktu ve bu testlerden görüntüler yayımladı. Sonuçlarda, aracın tam puan aldığı görüldü.

Hatchback model çok daha güvenli

Testlerde, Civic’in hem hatchback, hem de sedan gövde tipi yer aldı. Hatchback versiyonun, daha güvenli olduğu görüldü. En yüksek puanı alırken çarpışmalarda en iyi performansı gösterdi, arka ön çarpışmada etkili oldu, yaya koruma sisteminin iyi çalıştığı görüldü. Yolcu yaralanmalarını korumada da çoğunlukla iyi puan aldı. Araç, bunlar sayesinde “En Güvenli Araç Seçimi+” sertifikası aldı.

Hatchback model daha iyi olsa da sedan modelin de yüksek seviyede güvenli sertifikası aldığını eklemeden geçmemek gerekiyor. Sedan aracın güvenlik standartlarını karşıladığı görüldü ancak hatchback seviyesine çıkamadı.

Tabii ki sonuçlar çok iyi olsa da Honda’nın geliştirmesi gereken bazı yerler de varmış. Örneğin IIHS, emniyet kemeri uyarı sisteminin yeteri kadar sesli olmadığını söylüyor. Ayrıca önden yayaya çarpma tespit sisteminin ise “kabul edilebilir” seviyede olduğu aktarılmış. Yaya çarpışma üzerine yapılan 6 testin 3’ünde aracın çarptığı görülmüş.

Sonuç olarak ülkemizde de satışta olan 2025 Honda Civic modelinin özellikle de hatchback versiyonu için güvenilir bir araç olduğunu söyleyebiliriz.