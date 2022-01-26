HONOR, üst düzey özelliklere sahip yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook 16'yı Türkiye'ye getireceğini açıkladı. AMD Ryzen 5600H işlemci, 512 GB depolama alanı ve 16 GB RAM gibi özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayar, uzun süreli kullanım imkanı ile de dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook 16'yı Türkiye'ye getireceğini açıkladı. Sahip olduğu özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmesi muhtemel olan dizüstü bilgisayar, şubat ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Peki HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarı, tüketicilere neler vadediyor?

HONOR MagicBook 16, 16,1 inç büyüklüğünde IPS ekranla geliyor. Yalnızca 5,1 mm'lik çerçevelere sahip ekran, yüzde 87,3 ekran/gövde oranı, 170 derece de görüş açısı sunuyor. sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü kapsayan ekran, TÜV Düşük Mavi Işık Sertifikası'na da sahip. Böylelikle bu dizüstü bilgisayar saatlerce kullanılsa bile göz yormayacak.

Karşınızda HONOR MagicBook 16

HONOR'un önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek dizüstü bilgisayarı, AMD'nin Ryzen 5600H işlemcisinden güç alan dizüstü bilgisayar, çift antenli Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi yeni nesil bağlantı özellikleri sunuyor. 512 GB depolama alanı 16 RAM konfigürasyonu ile gelen HONOR MagicBook 16, "Fn+P" kombinasyonu ile performans moduna geçiyor. Bu mod, dizüstü bilgisayarın genel performansını yüzde 43 artırıyor. Dizüstü bilgisayardaki AMD işlemcinin 4,2 GHz'ye kadar çıkabildiğini de not olarak hatırlatalım.

HONOR MagicBook 16, 56 Wh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu batarya, dizüstü bilgisayarın 8 saat kesintisiz çalışmasını sağlıyor. Ürün kutusundan çıkan 65 watt hızlı şarj cihazı ise yarım saatte yüzde 50, 1,5 saatte yüzde 100 şarj imkanı sağlıyor. Son olarak, bu dizüstü bilgisayarda parmak izi okuma sensörü, arkadan aydınlatmalı klavye ve alüminyum metal gövde gibi özelliklere sahip olduğunu, MagicBook 16'nın yalnızca 1,84 kg ağırlığında olduğunu belirtelim.

Dizüstü bilgisayarın Türkiye fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.

HONOR MagicBook 16 teknik özellikleri: