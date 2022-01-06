ASUS, CES 2022'de dünyanın ilk 17.3 inç katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını duyurdu. Zenbook 17 Fold olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar; büyük bir tablet gibi, yalnızca ekrana sahip bir dizüstü bilgisayar ya da geleneksel dizüstü bilgisayarlar gibi kullanılıyor. Zenbook 17 Fold'un teknik özellikleri de hiç fena değil.

Teknoloji tutkunlarının gözü kulağı, birkaç gündür Las Vegas'ta. Zira dünyanın en popüler tüketici elektroniği fuarı CES 2022 resmen başladı ve önde gelen teknoloji şirketleri, etkinlikler kapsamında en yeni ürünlerini tanıttılar. Bu bağlamda; CES 2022'de sahne alan şirketlerden bir tanesi de ASUS oldu. Birkaç laptop modeli ile karşımıza çıkan şirket, dünyanın ilk 17.3 inç katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını da bu etkinlik kapsamında tanıttı.

ASUS, katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarına "Zenbook 17 Fold" ismini verdi. Adından da anlaşılabileceği üzere 17 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 2,5 K çözünürlük ile dikkat çekiyor. Sahip olduğu menteşeler sayesinde 180 derece açılabilen bir yapıya sahip olan Zenbook 17 Fold'un ekranı, yalnızca tablet gibi ya da takılabilen klavyesi ile dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor.

Karşınızda dünyanın ilk 17.3 inç katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı Zenbook 17 Fold

ASUS Zenbook 17 Fold, Intel'in 12. nesil U serisi işlemcilerinden güç alıyor. Dizüstü bilgisayarın GPU'su ise Intel Xe olarak karşımıza çıktı. 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile desteklenen Zenbook 17 Fold, 75 Whr bataryasında hızlı şarj desteği sunuyor. Yapay zekanın nimetlerinden faydalanılarak kullanıcı algılama gibi pek çok özellik ile donatılan dizüstü bilgisayar, 2022 yılında piyasaya sürülmüş olacak. ASUS Zenbook 17 Fold'un fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.

Uzaydaki 25 yılın anısına: ASUS Zenbook 14X Space Edition

ASUS, bundan 25 yıl önce Mir Uzay İstasyonu'na özel bir dizüstü bilgisayar göndermişti. ASUS P6300 isimli bu dizüstü bilgisayar, uzay koşullarında 600 gün geçirmesine rağmen hiçbir sorun yaşatmamıştı. İşte bu dizüstü bilgisayarın anısına Zenbook 14X Space Edition isimli bir model tanıtan ASUS, uzay tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira bu dizüstü bilgisayarın tasarımında yer alan uzayla ilgili detaylar, ASUS Zenbook 14X Space Edition'a farklı bir hava katmış durumda.

ASUS Zenbook 14X Space Edition, 12. nesil Intel Core i9 H serisi işlemcilerden güç alıyor. 32 GB'ye kadar RAM ve 1 TB SSD ile gelen model, ASUS'a göre uzay koşullarında çalışabilirliğin temsili olan SMC-S-016A standartlarına da sahip. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve Thunderbolt 4 bağlantı noktası gibi özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayar, kapağında ise yalnızca 3,5 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor.

Mevcut Zenbook modellerinden 14, Pro Duo 15 ve 14X de güncellendi

ASUS, CES 2022'de bazı mevcut Zenbook modellerini de güncellediğini açıkladı. Bu modeller, Zenbook 14, Zenbook Pro Duo 15 ve Zenbook 14X olarak karşımıza çıktı. Bu modeller, daha çok yeni nesil değişikliklerle karşımıza çıktılar. Örneğin Zenbook 14, 12. nesil Core i7 P serisi ya da AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerle satın alınabilecekler. Zenbook Pro Duo 15'te ise 12. nesil Intel Core i9 H serisi işlemciler tüketicileri bekliyor olacak. Zenbook 14X'te yapılan performans iyileştirmesi ise 12. nesil Intel Core i7 P serisi veya Intel Core i9 H serisi işlemciler olarak karşımıza çıktı. Bu model, Intel Xe GPU veya Nvidia GeForce MX550 GPU tercihiyle satın alınabilir olacak.

ASUS'un etkileyici özelliklere sahip yeni dizüstü bilgisayarlarının fiyatları şimdilik bilinmiyor. Ancak beklentiler, ASUS'un yıl içerisinde de birkaç lansman gerçekleştirip, bu dizüstü bilgisayarların hem tüm detaylarını paylaşacağı hem de fiyatlarını duyuracağı yönünde...