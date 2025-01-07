Sony, sevilen PlayStation oyunları Horizon Zero Dawn ve Helldivers 2'nin filmlerinin geleceğini duyurdu. Ayrca Ghost of Tsushima hayranlarını sevindirecek bir haber de verildi.

Sony, CES 2025 özelinde bir sunum gerçekleştirirken PlayStation hayranlarını çok sevindirecek haberler paylaştı. Öyle ki sevilen PS oyunlarının film ve dizi uyarlamalarının yakında geleceği duyuruldu.

PlayStation Productions patronu Asad Qizilbash ve film yapım şirketi Screen Gems Başkanı Ashley Brucks, uyarlamalarla ilgili planları açıklarken bu haberleri verdi.

Horizon ve Helldivers 2’nin filmi, Ghosts of Tsushima’nın ise animesi geliyor

Açıklamalara göre geçen yıl dünyayı kasıp kavurmayı başaran çok oyunculu üçüncü şahıs yapım Helldivers 2’nin filmi gelecek. Sony Pictures, bu filmin arkasındaki yapım şirketi olarak karşımıza çıkacak. Oyunun bu kadar sevildiğini düşündüğümüzde filmin de büyük ilgi göreceğini aktarabiliriz.

Horizon serisiyle de bir gelişme var. Aslında Horizon Zero Dawn’ın bir Netflix dizisi gelecekti ancak iptal olduğuna dair haberler çıkmıştı. Bugün ise dizi yerine filmle karşılaşacağımız duyuruldu. Columbia Pictures ve PlayStation Productions ortaklığında bir Horizon filmi göreceğiz. Yapımın şu anda “çok erken aşamalarında” olduğu belirtilmiş. Zero Dawn filminin, tıpkı oyun gibi Aloy isimli ana karakterin başlangıç hikâyesini anlatacağı tahmin ediliyor.

Bunlar dışında sevilen PS özel oyunu Ghost of Tsushima ile de ilgili bir duyuru var. Öyle ki Sony, Cruncyroll ve Aniplex ortaklığında bir Ghost of Tsushima anime dizisinin geleceğini de duyurdu.