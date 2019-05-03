Huawei, Apple'ı Geçerek İkinci En Büyük Telefon Markası Oldu

Huawei, telefon üreticiliğinde Apple'ı sollayarak ikinci en büyük telefon üreticisi oldu.

Huawei şirketi, Apple’ı sollayarak dünyanın ikinci en büyük telefon üreticisi oldu. En büyük telefon üreticisi konumunda ise şu an tahmin edilebileceği gibi Samsung bulunuyor. Çin devi, casusluk davalarıyla başa çıksa da çalışma politikasından vazgeçmedi ve yılın ilk çeyreğinde bu başarıya ulaştı.

Apple, iPhone ve Mac cihazlardaki satışların düşmesiyle birlikte suçu Intel’de aramıştı. Suç kimin bilinmez ancak Huawei bir nevi bunu fırsat bilerek akıllı telefon üretimini artırdı ve bu politikayı seçerek doğru kararı vermiş gibi görünüyor.

IDC’nin başkan yardımcısı Ryan Reith, “Dünya çapındaki akıllı telefon piyasası oldukça zorlu bir piyasa haline gelmişken Huawei’nin böyle büyük bir başarı sergilemesi göze çarpıcı. Samsung, Huawei ve Apple arasındaki bu sıralama 2019 boyunca böyle devam edecek gibi görünüyor” dedi.