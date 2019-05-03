  • Huawei, Apple'ı Geçerek İkinci En Büyük Telefon Markası Oldu

Huawei, Apple'ı Geçerek İkinci En Büyük Akıllı Telefon Üreticisi Oldu

1 dk okuma süresi
87
12
11
11
2
Huawei, telefon üreticiliğinde Apple'ı sollayarak ikinci en büyük telefon üreticisi oldu.

Huawei şirketi, Apple’ı sollayarak dünyanın ikinci en büyük telefon üreticisi oldu. En büyük telefon üreticisi konumunda ise şu an tahmin edilebileceği gibi Samsung bulunuyor. Çin devi, casusluk davalarıyla başa çıksa da çalışma politikasından vazgeçmedi ve yılın ilk çeyreğinde bu başarıya ulaştı.
İLGİLİ HABER

İngiltere Kaynıyor: Savunma Bakanı, Huawei Yüzünden Görevinden Alındı

Apple, iPhone ve Mac cihazlardaki satışların düşmesiyle birlikte suçu Intel’de aramıştı. Suç kimin bilinmez ancak Huawei bir nevi bunu fırsat bilerek akıllı telefon üretimini artırdı ve bu politikayı seçerek doğru kararı vermiş gibi görünüyor.
İLGİLİ HABER

Huawei P30 Pro - Galaxy S10 Plus - iPhone XS Yakınlaştırma Performansı (Anket)

IDC’nin başkan yardımcısı Ryan Reith, “Dünya çapındaki akıllı telefon piyasası oldukça zorlu bir piyasa haline gelmişken Huawei’nin böyle büyük bir başarı sergilemesi göze çarpıcı. Samsung, Huawei ve Apple arasındaki bu sıralama 2019 boyunca böyle devam edecek gibi görünüyor” dedi.

Kaynak : https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-03/huawei-again-overtakes-apple-as-global-smartphone-market-tanks
Etiketler: huawei, apple
87
12
11
11
2
Emoji İle Tepki Ver
87
12
11
11
2