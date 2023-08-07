Huawei, yeni elektrikli sedanı "Luxeed"i duyurdu. Chery ile birlikte geliştirileceği iddia edilen otomobil, HarmonyOS 4'e sahip olacak ve birkaç ay içinde tanıtılacak.

Daha çok akıllı telefonlar gibi ürünleriyle tanıdığımız Çinli teknoloji devi Huawei, otomobil konusunda da hamleler yapıyor. Bugün Huawei’nin akıllı araba departmanının CEO’su Yu Chengdong’dan gelen bir açıklama ise şirketin yakın zamanda oldukça beğeni toplayabilecek bir araçla karşımıza çıkacağını ortaya koyuyor.

Chengdong, geçtiğimiz saatlerde “Luxeed” ismi verilen yeni elektrikli sedanı resmen duyurdu. Otomobil hakkında çok fazla detay paylaşılmasa da birkaç önemli bilgi var.

HarmonyOS 4 ile gelecek otomobilin tasarımı böyle olacak

Huawei’nin açıklamasına göre Luxeed, coupe deneyimini farklı bir seviyeye getirecek. Tasarımı incelediğimizde, Luxeed’in oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz. Simetrik ön kısım, öndeki ışık şeridinin üstünde yer alan Luxeed logosu, gizlenmiş kapı kolları göze çarpan bazı kısımlardan.

Otomobil hakkında en çok dikkat çeken şey ise Huawei’nin yeni işletim sistemi HarmonyOS 4 ile gelecek olması. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan HarmonyOS 4, birçok yeni özelliğe sahipti. Bu da aracın hem bu özelliklere sahip olacağı, hem de Huawei markalı akıllı telefon ve akıllı saatlerle uyumlu olacağı anlamına geliyor. Harmony OS 4 ile çoklu ekran kullanımı, daha fazla uygulama, kokpitteki büyük ekranda konsol seviyesinde oyun oynama gibi şeyler görebiliriz. Luceed’in Huawei ADS 2.0 akıllı sürüş sistemine sahip olacağını da belirtelim.

Elektrikli sedanın kim tarafından üretileceği açıklanmadı. Ancak, tahminler üreticinin Chery olacağı yönünde. Bazı iddialar, Luxeed’in Chery Exeed ES ve ET modellerinde kullanılan E0X mimarisinde inşa edileceğini söylüyor. Bu da iki şirketin yeni aracı ortaklaşa yapacağı söylentilerini destekliyor.

Akıllı araçlar için yeni bir kategori getireceği söylenen Luxeed için şu anlık bildiklerimiz bu kadar. Huawei, otomobilin bu yılın üçüncü çeyreğinde, yani önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağını ifade ediyor. Resmi tanıtım gerçekleştirildiğinde yeni elektrikli araç hakkında daha çok şey öğreneceğiz.