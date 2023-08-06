Huawei’nin en yeni ve fiyat performans konusunda çığır açan tableti MatePad Air’ı inceledik!

Huawei, 2019 yılından bu yana ABD’nin uyguladığı yaptırımlara rağmen mobil sektörde başarısını sürdürmeyi başardı. Kendi ekosistemini kurdu, akıllı telefonlarından bilgisayar ve kulaklıklarına tüm cihazlarını bu ekosisteme kısa sürede entegre etti.

Huawei ekosisteminin en yeni ürünü ise doğrudan Apple’a rakip olan, şıklığıyla göz alan Huawei MatePad Air oldu. Biz de MatePad Air’ı kısa süreliğine deneyimleme ve test etme fırsatı bulduk. MatePad Air hakkındaki tüm detayları bu içeriğimizde paylaşıyoruz.

Huawei MatePad Air neler sunuyor?

Huawei MatePad Air, yalnızca 6,4 milimetre kalınlığa sahip, kenarları düz ve köşeleri yuvarlak bir gövde üzerinde kurulmuş durumda. Cihaz, tüm donanımlarıyla birlikte herhangi bir aksesuar olmadan yaklaşık 508 gram ağırlığa sahip.

MatePad Air’ı elinize alıp açtığınızda fark ettiğiniz ilk şey ise yine Huawei’nin en başarılı olduğu alanlardan birisi - ekran oluyor. 16,7 milyon renk destekleyen ekran, 291 PPI pik parlaklığı ile gün ışığı altında da rahat kullanım mümkün kılıyor.

Tableti rakiplerinden ayıran en büyük ekran özelliği ise yenileme hızı. Cihaz, iPad Air’dan neredeyse 3 kat daha yüksek olacak seviyede, 144 Hz’lik yenileme hızı sunuyor. Bu hız, parlaklık ve yüksek renk desteği, 2800 x 1840’lık (2.8K) oldukça yüksek çözünürlükle birleşince ortaya fazlasıyla net ve canlı görüntüler çıkıyor.

Gövde altında yatan donanımlara inecek olursak cihaz, Qualcomm’un 2020’de piyasaya sürdüğü Snapdragon 888 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga seti, Adreno 660 GPU’yu da barındırıyor. Yonga setine 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB’lık depolama alanı eşlik ediyor.

Huawei MatePad Air, ABD yaptırımları nedeniyle Google’ın Android işletim sistemine ev sahipliği yapmıyor. Tablette, Huawei’nin kendi işletim sistemi HarmonyOS’un 3.1 sürümü bulunuyor.

Tabii tüm bu özellikler bir tableti “tablet” yapan özellikler değil. Bir tableti en işlevsel yapan özellikleri, işletim sistemi ve uygulamalarda yatıyor.

Huawei MatePad Air, bu konuda rakiplerinden hiç de geri kalmıyor. Cihaz, Huawei Not Defteri uygulaması, çoklu ekran desteği, aynı anda birden fazla uygulamanın ekranda yansıtılması ve doğrudan bilgisayara bağlanma desteği gibi pek çok kullanışlı özelliğe ev sahipliği yapıyor. Bunlara da detaylı olarak deneyimledik, deneyimlerimizi aktaracağız.

Son olarak Huawei MatePad Air, Akıllı Manyetik klavye ile bir bilgisayardan temel işler için farksız bir deneyim de sunuyor.

Cihazın kamera ve batarya özelliklerine, incelememize yedirerek değiniyor olacağız.

Huawei MatePad Air inceleme:

Kullanım hissiyatı ve manyetik klavye ile deneyim:

İncelememize cihazın bize sunduğu hissiyattan başlayalım. Huawei MatePad Air’a herhangi bir aksesuar takmadığınızda elinize fazlasıyla pürüzsüz bir gövde, devasa bir ekran ve düz kenarları sayesinde kolayca tutulabilen bir cihaz geliyor.

Cihazın arkasındaki kamera kurulumu da kayda değer bir yüksekliğe sahip değil. Bu sayede cihazı arka yüzeyi üzerinde kullandığınızda herhangi bir dengesizlik yaşamıyor, rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Huawei’nin tabletle birlikte sunduğu akıllı manyetik klavyesi de tableti bir bilgisayara dönüştürüyor. Klavye tuşlarının hissiyatı ciklet tuşlara benzer bir deneyim sunuyor.

Fakat burada söyleyebileceğimiz bir negatif nokta, klavyenin yerleşik kısayollarının standart klavyelerden fazlasıyla farklı olması. Bunun için alternatif bir klavye uygulamasına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bir diğer negatif nokta ise klavyedeki tuşların yerleşimi hakkında. Klavyedeki “Ğ” ve “Ü” tuşları, klavyenin orijinali İngilizce olduğundan birlikte tek tuşluk alan kaplıyor. Tuşların birisi, diğer tuşların yarısı kadar büyüklüğe sahip. Bu da bu tuşlara basmayı zorlaştırıyor.

Tabii aynı durumun Apple’ın Folio klavyelerinde de olduğunu belirtelim. Ne yazık ki üreticiler, klavyeyi Türkçe düzene uyarlarken tuş büyüklüklerinde bir değişiklik yapamıyor veya ekstra maliyet nedeniyle yapmıyor.

Performans:

Huawei MatePad Air, 2020 yılında piyasaya sürülen bir yonga setine sahip. Bu durum kâğıt üzerinde gözde bir negatiflik yaratabilir. Ancak cihazın fiyatı göz önünde alındığında rahatlıkla kabul edilebilecek bir donanım.

Biz, tableti kullandığımız süre boyunca işletim sistemi arayüzü ve uygulamalar fark etmeksizin hiçbir noktada takılma veya donma gibi sorunlarla karşılaşmadık. Cihaz, akıcı bir deneyim sunmayı her saniye başardı. Bu durum, birazdan detaylıca bahsedeceğimiz çoklu uygulamalar ve ekran yansıtma gibi özelliklerde de korundu.

Tabii 2020 model işlemci hakkında bir diğer soru işareti, performans konusunda olacaktır. Mobil dünyada özellikle son yıllarda işlem gücü açısından günlük kullanıcılar için kayda değer bir gelişmenin yaşanmadığını kolaylıkla belirtebiliriz. Peki, nedir bu “günlük kullanım”?

Eğer tableti çoğunlukla sosyal medyada dolaşmak, film/dizi izlemek, oyun oynamak, internette içerik tüketmek amacıyla kullanacaksanız, Snapdragon 888 ile en yeni model olan Gen 2 yonga setleri arasındaki farkı çoğunlukla hissetmeyeceksiniz.

Şimdi bir de iş amaçlı kullanımlara bakalım. Tablet, belge üretimi ve düzenlemesi ve fotoğraf düzenlemeleri gibi işlemler için fazlasıyla yeterli donanım sunmaya devam ediyor. Aynı şekilde günümüzde CapCut gibi uygulamalarla video düzenlemesi yapacaksanız, yine performans konusunda bir sorunla karşılaşmayacaksınız.

Ayrıca burada hatırlanması gereken bir nokta daha var: Huawei de tablete 2020 model yonga seti koyduğunun farkında ve ekosistemini ‘muhtemelen’ bu farkındalıkla desteklemeye devam edecek. Yani önümüzdeki birkaç yıl içinde uygulamalar ve işletim sisteminde herhangi bir sorunla karşılaşma olasılığı oldukça düşük.

Kamera:

Huawei MatePad Air, en iyi fotoğrafları veya videoları çekmenizi amaçlıyor. Tablet, taşınabilir bir bilgisayar olarak hem işinizi hem de eğlence amaçlı kullanımınızı karşılamayı vadediyor. Bu amaçlar, kamera kurulumuna da elbette yansımış durumda.

Tablet, arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde bir kameraya ev sahipliği yapıyor. Bu kamera ile fotoğraflar 4208 x 3120 piksel, videolar ise 4K çözünürlüklerinde çekilebiliyor. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde, 1080p video kaydı ve 3264 x 2448 piksel fotoğraf çekebilen bir kamera yer alıyor.

Kamera ile yaptığımız çekimlerde günümüz için ortalama olarak değerlendirebileceğimiz, orta segment akıllı telefonlara benzer görüntülerle karşılaştık. Bu da özellikle bu fiyata alınabilen bir tablet için oldukça beklendik bir durum.

Tablet kameralarının yazılımla kazandığı bir güç ise hem içerik üreticileri hem de sürekli toplantılara girenler için oldukça kullanışlı bir özellik: Akıllı takip kamerası. Basitçe bu özellik kamera sayesinde kamera, sizi devamlı takip ediyor, görüntünün merkezine oturtuyor. El kol hareketlerinizle de diğer özneleri takip ettirmenizi sağlayabiliyor. Huawei’nin tanıtım videosunda bu kullanım şu şekilde örneklendiriliyor:

Kamera ile yaptığımız testleri, inceleme videomuzda detaylıca görebilirsiniz.

Bir tabletin avantajını hissedebileceğiniz kısım: Çoklu görevler ve çoklu uygulama kullanımı:

Gelelim bir tabletin sunabileceği en büyük nimetlere, çoklu uygulama kullanımı ve aynı anda birden fazla işi yerine getirebilme özelliklerine. Huawei, yeni bir işletim sistemi geliştirmiş olsa da kullanım deneyimi açısından birçok rakibini şimdiden geçmeyi başardı.

Tablette bulunan HarmonyOS 3.1 işletim sistemi, çoklu pencere (Multi-Window), ekrana birden fazla uygulama sabitleme (App Multiplier) ve bir yerden bir yere taşıyacağınız/kopyalayacağınız dosyaları kolaylıkla yönetebileceğiniz SuperHub gibi özellikler sunuyor.

Bir içerik platformu olarak tablette en çok ilgimizi çeken kısım elbette bu özellikler oldu. App Multiplier ile ekranın bir bölümüne metni yazdığımız dosyayı açıyor, diğer pencerede tarayıcıyı açabiliyor, hatta kısa notlar için Huawei Notlar, müzik için Spotify ve ekip iletişimi için Slack gibi uygulamaları, “App Bubble” adlı, ekranın solunda beliren bir ikon içinde, ekrandan uzak bir şekilde açık bırakabiliyoruz.

Bu bölümde aynı anda 10’a kadar uygulama açık bırakılabiliyor. Böylece müzik değiştireceğinizde ve arkadaşlarınızda iletişime geçeceğinizde bu ikona tıklayıp kolayca uygulamalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Multi-Window özelliği ile de açtığınız yeni uygulandırmaları, ekrandaki diğer uygulamalar üzerinde konumlandırabiliyorsunuz.

Örnek kullanımı aşağıda görebilirsiniz:

Bilgisayarınızı da tablete aktarabiliyorsunuz:

Huawei ekosisteminin sunduğu bir güzellik, bu tablette de destekleniyor. Bilgisayara kurduğunuz Huawei PC Manager ile MatePad Air’ı, bilgisayarınızın ikinci ekranı haline dönüştürebiliyor, hatta bu ekrana dokunarak da işlemleri yerine getirebiliyorsunuz.

Ancak bu özelliğin kullanımı sırasında performans ve görüntü kalitesi açısından Apple’a ne yazık ki yaklaşılamıyor. Yine de bu tabletin fiyatını yeniden göz önüne alırsak, aradaki farkın oldukça doğal ve kabul edilebilir olduğunu söyleyebiliriz.

Biraz da uygulama tarafına bakalım:

Huawei, Android ekosistemine veda etmiş olsa da kısa sürede en popüler uygulamalar dahil piyasadaki neredeyse her uygulamayı bünyesine katmayı başardı. App Gallery’de en popüler oyunlardan en popüler ve en çok kullanılan sosyal medya, mesajlaşma, alışveriş, banka, CapCut gibi üretkenlik, Disney+ gibi eğlence ve çizim yapmayı sevenler için Krita ve Sketchbook uygulamaları bulunuyor.

Tüm bunların yanı sıra işi sürekli hareket anında olanlar ve zamanı olmayanlar için WPS Office gibi çözümler de tablete kurulabiliyor. Ancak bazı negatif noktalar da yok değil.

Fotoğraflarla veya videolarla derinlemesine uğraşmayı seven kişilerseniz, Photoshop ve Premiere Pro Rush gibi çokça sevilen Adobe uygulamaları App Gallery’de yer almıyor. Bu durum, tableti içerik üretmek için kullanmayı hedefleyenleri bir tık üzebilir.

Gelelim farklı bir kapıya. İnternet dünyasının Google üzerinden döndüğü bir dünyada Huawei ekosisteminin en büyük eksisi elbette Google’ın uygulamalarını doğrudan destekleyememesi.

Yerleşik Google hizmetleri yok, ancak bunun için bir çözüm de var: Gbox;



App Gallery’den edinilen Gbox uygulaması, Gmail, Haritalar, YouTube Music ve YouTube gibi uygulamaların yanı sıra Netflix, Zoom ve Duolingo gibi diğer uygulamaların da Huawei cihazlara yüklenmesini sağlıyor. Üstelik uygulamalar kurulduktan sonra karşılaşılan deneyim, Android cihazlardan neredeyse tamamen farksız oluyor.

Tamamen ücretsiz şekilde sahip olabileceğiniz Gbox uygulaması, aynı zamanda güvenli bir uygulama yani kafanızda soru işaretleri oluşmasına gerek yok. Ayrıca hem Gbox’ın hem de Gbox üzerinden kuracağınız tüm uygulamaların kurulumları da bir uygulama marketinden uygulama indirip kurmak kadar basit.

Gbox nasıl kurulur?

App Gallery’e girin.

Herhangi bir Google uygulamasını aratın.

Çıkan sonuca basarak Gbox sitesine yönlendirilin.

Gbox’ı indirip cihazınıza kurun, gerekli izinleri verin.

Google hesabınıza giriş yapın.

Ayrıca Gbox ayarlarındaki “KLON” seçeneği ile uygulamalardaki bildirim sorunları da ortadan kalkıyor.

Ses konusuna ayrı bir paragraf açmakta fayda var:

Tableti eğlence amaçlı kullandığımızda, yani Netflix veya YouTube gibi platformlardan içerik tükettiğimiz veya oyun oynadığımız anlarda dikkatimizi çeken bir detay daha vardı. Cihaz, ses konusunda sunduğu hoparlörler ile fazlasıyla iyi başarıya sahip.

Tabii bu başarının ardında aslında dört kanallı ve büyük genlikli dört hoparlör ve Huawei’nin geliştirdiği Histen 8.0 algoritması yatıyor. Cihazın her iki yanında da ikişer hoparlör bulunmasıyla surround (çevresel) ses deneyimine en yakın düzeyde deneyim elde ediliyor.

Batarya ve şarj performansı:

Değerlendirmemizin son noktası, tüm bu özelliklerden faydalandığımız günlük hayatımızda tableti ne kadar kullanabileceğimiz konusuna gelelim. Huawei MatePad Air, 8.300 mAh’lik devasa bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. 40 W hızlı şarj desteği sunan batarya, Huawei verilerine göre neredeyse 12 saat kesintisiz olarak 1080p çözünürlükte video oynatmanızı sağlıyor.

Tablet ekranının devamlı aktif olduğu bu örnek senaryodaki veri, bizim deneyimimize de başarılı bir şekilde yansıdı. Tableti testlerimiz için biraz zorladığımız, arka planda pek çok uygulama çalıştırdığımız saatlerde dahi batarya yüzdesi, günün geri kalanına rahatlıkla yetecek seviyede kaldı.

Son noktayı koyalım: Bu tablet alınır mı?

Artıları:

İnce ve hafif bir gövde

Yüksek çözünürlüklü, canlı renklere sahip ve parlak ekran

Video/yazılı içerik üretimi için yeterli performans

Toplantılar için yeterli kamera özellikleri ve çözünürlüğü

Devasa batarya ile bir güne yetecek kadar kullanım süresi sunması

App Multiplier ve Multi-Window gibi özelliklerle bir bilgisayar deneyimi sunması

İnce yapılı, kullanımı rahat klavye

Eksileri:

Google hizmetlerinin yerleşik olmaması

Üretkenlik açısından sınırlı uygulama kütüphanesi

Su veya toza karşı dayanıklılık sunmaması

Kime uygun?

Tabletlere yüksek bütçe ayırmadan yeterlinin de üzerinde performans arayanlar

Sürekli hareket halinde olan çalışanlar ve öğrenciler

Yoğun kullanım senaryolarında şarj derdi yaşamak istemeyenler

Huawei MatePad Air teknik özellikleri:

Ekran 11,5 inç, 30-144 Hz, 291 PPI, TFT LCD (IPS) panel, 2800 x 1840 piksel çözünürlük İşlemci Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660 GPU) RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Ön kamera 8 MP (f/2.2) Arka kamera 13 MP (f/1.8) Batarya 8.300 mAh İşletim sistemi HarmonyOS 3.1

Huawei MatePad Air fiyatı:

Huawei MatePad Air, 128 GB depolama ve 8 GB RAM seçeneği ile 18.096 TL’den satın alınabiliyor. Sınırlı süreyle bu fiyat, 12.999 TL’ye düşmüş durumda.

Ayrıca ürünü satın alan tüm kullanıcılar, klavye, mouse, M-pencil 2 kalem ve 5.496 TL değerindeki FreeBuds SE kulaklığı da ücretsiz olarak edinebiliyor. Huawei MatePad Air’a göz atmak ve satın almak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

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