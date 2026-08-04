Huawei'nin yeni kulaklıkları FreeClip 2 S'in Türkiye fiyatı açıklandı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok ilgi gören bir marka olan Huawei, kulaklıklar konusunda da öne çıkmayı başaran bir şirket. Firma, temmuz ayında FreeClip 2 S ismi verilen yeni kulaklığını tanıtmıştı.

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Açık yapıya sahip bir kulaklık olan FreeClip 2 S modeli, tüm kullanıcılara hitap etmese de sahiplerine gelişmiş özellikler sunan bir cihaz olarak geliyordu. Şimdi ise bu kulaklığın ülkemizde ne kadara satılacağı belli oldu. Sizin için Huawei FreeClip 2 S modelinin Türkiye fiyatını ve özelliklerini derledik.

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Huawei FreeClip 2 S’in Türkiye fiyatı ne kadar? Nasıl özellikler sunuyor?

Huawei’nin yeni FreeClip 2 S kulaklığı, şirketin Türkiye’deki resmî sitesi üzerinden 12.999 TL’lik bir fiyat ile satılacak. Cihazın yeni Airy C-Bridge yapısıyla konforu önemli ölçüde artırdığını belirtelim. Cilt dostu yumuşak sıvı silikon malzeme ile üretilen esnek yapısı, %25 daha yumuşak bir kullanım sunarak baskıyı azaltıyor.

Çift diyaframlı sürücüler, gürültü engelleme için kullanılan üç mikrofon gibi özellikleri bünyesinde bulunduran FreeClip 2 S kulaklık, tek şarj ile 9 saat pil ömrü sunuyor. Kutuyla birlikte ise bu süre 38 saate kadar çıkıyor.

En önemli yeniliklerden biri güncellenmiş Uyarlanabilir Ses Seviyesi algoritması. Yapay zekâ için kullandığı özel NPU’ya sahip 3. nesil ses çipi kulaklıkların gerçek zamanlı farkındalık gibi özellikleri desteklemesine ve aramalar sırasında ses seviyesini ve sesinizi anında ayarlamasına olanak tanıyor. Örneğin, kulaklıklar ortam sesini algılayabiliyor ve ortam değiştikçe ses seviyesini ayarlayabiliyor.