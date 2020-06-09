Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ABD hükümetinin yaptırımlarını nedeniyle Google Mobil Servisleri’nden yoksun olan akıllı telefonları için HMS Core Contact Shield adında yeni bir COVID-19 temas takibi uygulaması yayınladı.

Türkiye dahil dünyadaki pek çok ülke, yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’u kontrol altına alabilmek için kendi temas takibi uygulamalarını geliştirdi. Ülkemizde kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması da bunlardan biri. Salgın hala devam ettiği için önümüzdeki günlerde bu tarz yeni yazılımlar görmeye devam edebiliriz.

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Apple ve Google da sağlık kuruluşlarıyla koronavirüs salgınının yayılmasını azaltmasına ve kontrol altına alınmasına yardımcı olmak amacıyla Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini temel alan bir sistem geliştirmek için ortaklık kurmuşlardı.

Türkiye dahil pek çok ülke, salgını kontrol altına alabilmek için kendi temas takibi uygulamalarını geliştirdi

Apple ve Google, yayınladıkları güncellemelerle hem iPhone hem de Android kullanıcılarına bu hizmeti vermeye başladı. Fakat soru(n) şu: ABD yasakları nedeniyle Google ile bağı kesilen Huawei cihazları ne olacak? Çoğu modelde hala Google Mobil Servisleri var, ancak Çinli markanın yeni çıkardığı telefonlar Google’ın uygulamalarından ve hizmetlerinden faydalanamıyor.

Huawei, bu soruna bir çözüm olarak Google servislerini kullanmayan modelleri için HMS Core Contact Shield adında yeni bir COVID-19 temas takibi uygulaması yayınladı. Kullanıcı gizliliği ve güvenliğini merkezine alan yazılım, her cihazın çevresindeki cihazlara anlık olarak değişen kimlik numaraları gönderiyor. Eğer kullanıcılar, bir COVID-19 hastası ile temas ederse, otomatik olarak bilgilendiriliyorlar. Bluetooth Low Energy (BLE), bu anlamda diğer temas takibi uygulamaları ile benzer yaklaşımı benimsiyor.

Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisini temel alan HMS Core, diğer temas takibi uygulamaları ile benzer bir yaklaşıma sahip

Bununla birlikte HMS Core Contact Shield adındaki uygulama, COVID-19 hastası kişilerin sağlık verilerine erişebilmek için kişinin onayına ihtiyaç duyuyor. Huawei, pandemi sona erdiğinde uygulamanın otomatik olarak kaldırılacağını açıkladı. Kullanıcıların kimlik bilgileri, adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri veya konum geçmişleri gibi hassas bilgilerinin saklanıp saklanmayacağı ise belli değil.