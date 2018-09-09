Huawei, Telefonlarını Performans Moduna Geçirecek

Çin merkezli telefon üreticisi Huawei, benchmark testlerinde hile yaptığına ilişkin kendilerine yöneltilen suçlamalara, kullanıcıların performans moduna geçmesine izin vereceklerini açıklayarak yanıt verdi.

Hafta başında, Huawei'nin benchmark testlerinde telefonlarını benchmark araçları tespit edildiği anda daha hızlı bir moda geçirdiği ortaya çıkmıştı. Bu durumun çok sayıda Huawei telefonunun UL benchmark listelerinden çıkarılmasına neden olmasının ardından Çinli üretici, Performans Modu'nun kullanıcıların erişimine açık olacağını ve istenildiği zaman kullanılabileceğini açıkladı.

Şirket, müşterilerin haklarına saygı duyduklarını ve cihazları hakkında seçim yapma haklarının olduğuna değinerek herkesin EMUI 9.0 aracılığıyla hızlı moda geçiş yapabileceğini ifade etti.

Huawei ayrıca P20, P20 Pro, Nova 3 ve Honor Play cihazlarının listelerden çıkarılmasına ilişkin UL ile anlaşmaya vardıklarını ve Performans Modu açıldığında cihazların listelerde tekrar yer alacaklarını açıkladı.

Çinli üretici, UL ile varılan bu anlaşmayı pozitif olarak değerlendirmekte ve benchmarking şirketine "akıllı telefonlarının yapay zekalı bir kaynak planlama mekanizması kullandığını" açıkladıklarını söylemekte. Huawei ayrıca endüstrinin geri kalanı ile ortak bir benchmarking standardı belirlenmesi gerektiğini de ifade ederek kendisini aklamaya çalışıyor.

EMUI 9.0'ın ne zaman çıkacağı veya Performans Modu'nun lansman ile birlikte kullanıma açılıp açılmayacağı şu an için bilinmemekte.