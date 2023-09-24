Taksit taksit gördüğümüz yeni Mate 60 serisi, yakın zamanda Pro+ modeliyle karşımıza çıkmıştı. Şimdiyse RS Ultimate Design modeli karşımızda.

Karşı karşıya kaldığı ambargoya rağmen arka arkaya sağlam modeller piyasaya süren Huawei; başta bilgisayar, tablet ve telefon tarafında beğenileri üzerine toplamayı başarıyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda, uzun zamandır aramızda olan Mate serisinin yeni üyesi Mate 60 Pro+’ı sessiz sedasız tanıtmıştı.

Şimdiyse yine Mate 60 Pro+ ile aynı aileden olan ve 25 Eylül tarihinde tanıtımı yapılacak Mate 60 RS Ultimate Design karşımızda. Önümüzdeki gün tanıtılacak modelin tasarımı yakın zamanda internete düştü. Mate 60 RS Ultimate Design, az önce bahsettiğimiz kardeşinden oldukça farklı görünüyor.

Siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle gelecek.

Digital Chat Station’ın elde ettiği üstteki fotoğraflardan da görebileceğimiz üzere yeni Ultimate Design modeli, sekizgen şeklinde bir kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında tasarımda kullanılan malzeme de Mate 60 Pro+’dan oldukça farklı. Hazır adını geçirmişken, kamera özelliklerinin Mate 60 Pro+ ile aynı olduğunu ve Mate 60 serisiyle aynı kamera dizilimini kullandığını belirtelim.

Teknik özellik kısmında ise cihazın 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanıyla geleceği söyleniyor. Diğer özelliklerin de yine Mate 60 Pro+ ile aynı olacağı öngörülüyor. Bu da Kirin 9000s işlemcinin, OLED panelli 6,82 inç ekranın, 5.000 mAh batarya kapasitesinin ve 48, 48 ve 40 MP değerinde üç kameranın bu cihazda olacağına işaret ediyor.

Cihazın 10.000 yuan’dan, yani yaklaşık 1.370 dolardan satışa çıkması bekleniyor. 25 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek amiral gemisi konferansında bu modelin tüm detaylarını öğreneceğiz.