Teknoloji dünyasında genellikle taşınabilirlik ve performans arasında bir seçim yapmaya zorlanırız. Yüksek güç istediğimizde kalın kasalara, aşırı incelik istediğimizde ise kırpılmış donanımlara alışkınız. Ancak Huawei’nin teknoloji ve mühendislikte ulaştığı en üst noktayı temsil eden yeni amiral gemisi Huawei MatePad Pro Max, tam olarak bu zorunluluğu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yüksek işlem gücü ve dayanıklılığa ihtiyaç duyan profesyoneller ve teknoloji tutkunları için tasarlanan bu tablet, "fiyat/performans" odağından tamamen çıkarak yüksek mühendislik ve vizyoner teknoloji kavramlarına odaklanıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mühendisliğin sınırlarını zorlayan etkileyici ve dayanıklı tasarım

Cihazın fiziksel boyutlarının hissettirdiği, kağıt üzerindeki verilerden çok daha etkileyici. 4,7 mm kalınlığa ve 509 gram ağırlığa sahip olan gövdesiyle, dünyanın en ince 13 inç ve üzeri tableti unvanını taşıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mühendislik açısından bu kadar ince bir yüzeyi bükülmez kılmak ciddi bir meydan okumadır. Huawei, arka kapak ve orta çerçevenin tek parça birleşiminden oluşan tamamen metal monokok bir gövde tasarımı kullanarak bu sorunu çözmüş. Bükülmeye karşı %60 artırılmış gövde mukavemeti sayesinde cihaz, adeta bir zırh kadar dayanıklı bir yapı sunuyor.

Sektörün ilk TÜV Rheinland bükülme direnci sertifikalı ultra ince tableti olması da bu dayanıklılığın en net kanıtı. Görsel tarafta ise metal gövdede bir ilk olan 17 katmanlı Metalik Nano Kaplama ve OPVD kaplama ile elde edilen dinamik "dalgalı ışık efekti", cihazın premium hissiyatını tamamlıyor.

Huawei'nin imzası PaperMatte ekran, bir üst seviyeye çıkmış!

Ekran teknolojilerine meraklı olanlar, geleneksel mat ekranların yansımayı engellerken görüntüde oluşturduğu o can sıkıcı "ışıltı ve grenli görünümü" (sparkle) iyi bilirler. Huawei MatePad Pro Max, ekran paneline basit bir mat kaplama çekmek yerine, sektörde ilk kez "Litografik Nano Kazıma" süreciyle üretilen esnek bir OLED ekran kullanıyor.

Mikroskobik düzeydeki düzenli yapısı sayesinde bu litografik ekran, klasik mat ekranlardaki gren problemini tamamen ortadan kaldırıyor ve netlikte %20 artış sunuyor. 3K çözünürlüklü bu esnek OLED panel, 1600 nits zirve parlaklığına ve 144 Hz değişken yenileme hızına sahip. Doğrudan güneş ışığı altında veya yoğun stüdyo aydınlatmalarında bile yansımaları sıfırlarken, TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 sertifikasıyla göz konforunda ulaşılan en üst seviyeyi belgeliyor.

Isınma sorununu kökten çözen ''Sıvı Metal Termal Jel''

PC düzeyindeki donanımı 4,7 mm'lik bir kasaya entegre ettiğinizde ortaya çıkan en büyük problem termal yönetimdir. Bu noktada cihaz, donanım tutkunlarını heyecanlandıracak bir detaya sahip: Tablet sektöründe ilk kez kullanılan Sıvı Metal Termal Jel.

8.3 W TDP değerine ulaşan çift yönlü VC soğutma sistemiyle desteklenen bu yapı, merkezi yerleşim düzeni (centralized layout) kullanıyor. Yani anakart cihazın tam merkezinde konumlandırılmış. Siz arka planda 4K video çıktısı alırken aynı anda 100+ katmanlı bir çizim yapsanız bile, ısınma merkezdeki geniş VC alanından homojen şekilde tahliye ediliyor ve cihazı tuttuğunuz yan kenarlar tamamen soğuk kalıyor.

Yapay Zeka, üretkenlik ve ekosistem yönüyle de tüm ihtiyaçlara yanıt veriyor

Bir cihazın "dizüstü bilgisayarın yerini alabilmesi" için yazılım ekosisteminin kusursuz olması gerekir. MatePad Pro Max, profesyonel iş akışlarına tam uyum sağlıyor ve AppGallery üzerinden Android ekosistemindeki tüm global ve yerel bankacılık, üretkenlik ve sosyal medya uygulamalarını kesintisiz çalıştırıyor.

Google Drive, Google Docs ve YouTube gibi Google servisleri ile Microsoft 365, Teams ve Zoom gibi profesyonel araçlar doğrudan AppGallery üzerinden kurulup kişisel hesaplarla senkronize edilebiliyor.

Donanım tarafında üretkenliği destekleyen 1,8 mm tuş mesafesine ve gizli kalem yuvasından kablosuz şarj özelliğine sahip premium Huawei Glide Klavye, PC düzeyinde bir yazı deneyimi sunuyor. Yazılım tarafında ise yapay zeka entegrasyonu dikkat çekici.

Huawei Notlar uygulamasıyla karmaşık bir denklemi ekrana yazıp kement (lasso) aracıyla seçtiğinizde, yapay zeka bunu dijital yazıya dönüştürüyor, grafiğini çiziyor ve hesaplıyor. Dijital sanatçılar için donanım ivmeli GoPaint uygulaması, resimlerden anında palet çıkaran Akıllı Renk Kartı ve Kare Kare Animasyon yeteneğiyle öne çıkıyor. M-Pencil Pro'nun 10.000 seviyeli basınç algısı ve sektörde ilk olan esnek OLED üzerinde 12 mm havada durma (hover) algılama performansı, fırça darbelerini ekrana dokunmadan bile kusursuzca yönetmenizi sağlıyor.

Sistemi kusursuz hale getiren güçlü batarya dokunuşu

Tüm bu sistemi ayakta tutan ise ilk kez bir tablette sunulan Yüksek Silikon Anotlu Pil teknolojisi. 10.400 mAh kapasiteli bu devasa batarya, dizüstü bilgisayarsız geçirilen uzun iş seyahatlerinde bile gün boyu enerji sağlıyor. Üstelik diğer cihazlarınızı şarj edebilen 40 W Ters Süper Şarj teknolojisi sayesinde, akıllı telefonunuzun şarjı bittiğinde tabletinizi yüksek hızlı bir powerbank olarak da kullanabiliyorsunuz.

Hauwei, telefonlarından akıllı saatlerinde tüm ürünlerinde batarya ve şarj süresi konusunda zaten kendini kanıtlamış bir marka ve aynı etkileyici pil performansı bu yeni üst düzey tablette de devam ediyor.

Sonuç olarak...

HUAWEI MatePad Pro Max; litografik ekranı, sıvı metal soğutması ve dayanıklı monokok gövdesiyle tablet dünyasında standartları sadece yükseltmekle kalmıyor, yeniden tanımlıyor. Siz de ürünü incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz!