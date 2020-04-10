8 İnç Huawei MatePad T'nin Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin 8 inçlik MatePad T cihazına ilişkin render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 8 inçlik ekranın belirgin çıkıntılarının olduğu ve cihazın kamerasının arka tarafta konumlandırıldığı görülüyor.

Huawei, tablet sektöründeki çabalarını amiral gemisi MatePad Pro ve onun 5G versiyonuna odaklamış görünürken yakın zamanda daha bütçe dostu bir seçenek önümüze gelebilir. Bu yeni tabletin adının Huawei MatePad T olması bekleniyor.

Twitter'da 'evleaks' kullanıcı adıyla tanınan Evan Blass tarafından Huawei MatePad T'nin render görüntüleri paylaşıldı. Yeni tabletin özelliklerine dair ayrıntılar yer almıyor ancak Huawei MatePad T'nin fiziksel görünümüne dair oldukça sağlam ipuçları edinebiliyoruz. Yeni cihazın etrafındaki belirgin çerçevesiyle 8 inçlik bir ekranı ve arkasında tek kamerası bulunuyor. Tabletin sağ tarafında açma/kapama ve ses tuşları yer alıyor.

İşte yeni Huawei MatePad T'nin görüntüsü:

Huawei MatePad T'nin aynı zamanda Wi-Fi Alliance'tan 6 ayrı model sertifikası aldığı ve son sertifikanın 8 Nisan tarihli olduğu görülüyor. Listeden anladığımıza göre yeni Huawei MatePad T, çift bant Wi-Fi bağlantısını destekleyecek ve varsayılan olarak EMUI 10 işletim sistemiyle birlikte kutusundan çıkacak.

Huawei, MediaPad M5 Lite ve Huawei MatePad Pro gibi tabletlerini Apple ve Samsung gibi devlerle rekabet için piyasaya sürmüştü. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının bir numaralı mağduru olan şirket, pazarını kaybetmemek için MediaPad M5 Lite'ı Hindistan'da 2.000 TL civarında çok uygun bir fiyata satışa çıkarmıştı. Huawei MatePad Pro'nun fiyatıysa 3.657 TL ila 5.322 TL arasında değişiyor.

MatePad Pro'da bulunan özellikler düşünüldüğünde tableti, iPad Pro ya da Samsung Galaxy Tab S6’nın güzel bir alternatifi olarak düşünebilirsiniz ancak MatePad Pro’da Google uygulamaları bulunmuyor. Google’ın servis desteğini çektiği Huawei, Google Mobil Hizmetleri’nden yeni tabletinde de faydalanamıyor.

Buna önlem almaya ve alternatif bulmaya çalışan Çinli teknoloji şirketi, Huawei Mobil Servisleri'ni geliştirmişti ancak bu servisin Google Mobil Hizmetleri’nin yerini tamamen alıp alamayacağı henüz bilinmiyor.