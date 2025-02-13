Hurda otomobillere ÖTV indirimi geleceği söylentileri, hurda araç fiyatlarını uçurdu. Birkaç ay önce 50 bin TL etmeyen hurda arabalar için şimdi 200 bin TL'ler konuşuluyor...

Geçtiğimiz yılın sonlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde TBMM gündemine taşınan bir kanun teklifinden bahsetmiştik. Bu teklife göre 25 yaş ve üzeri arabaya sahip olan vatandaşlar, ÖTV indirimli sıfır araba alabileceklerdi.

Teklifin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen somut bir adım atılmadı. Ancak konunun son günlerde yeniden gündem olması, ikinci el otomobil piyasasında hareketlenmeye neden oldu. Yapılan araştırmalara göre hurda araba fiyatları, dört katına çıkmış durumda.

Toplu alan bile var!

Sektör kaynaklarının bildirdiğine göre teşvik beklentisi, bazı vatandaşların hurda araçları toplu bir şekilde almasına yol açmış durumda. Daha birkaç ay önce 50 bin TL bile etmeyen arabalar, şimdi ise 200 bin TL civarlarında alıcı buluyor. Tabii ilan sitelerini incelerseniz çok daha uçuk rakamlara hurda arabalar satıldığını görebilirsiniz...

TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile ilgili detaylı bilgi için:

Teklifle ilgili detayları aktardığımız haberimizde bu yasanın mantıklı olduğunu ancak fırsatçılığa geçit verilmemesi gerektiğini söylemiştik. Yaşananlar, endişemizde haklı olduğumuzu gözler önüne seriyor. Umarız hurda arabalara yönelik teşvik, gerçekten ihtiyacı olan vatandaşların işine yarar...