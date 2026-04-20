Türkiye'de Üretilecek Elektrikli Otomobil Hyundai IONIQ 3'ün Tasarımı, Tanıtıma Saatler Kala Sızdırıldı

Hyundai’nin Türkiye’de üretilecek yeni elektrikli modeli IONIQ 3, resmi tanıtım öncesinde sızdırıldı. İzmit’te üretilecek araç; dikkat çeken tasarımı, batarya seçenekleri ve Android tabanlı yeni ekran sistemiyle öne çıkıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Hyundai, elektrikli otomobil tarafındaki atağını hız kesmeden sürdürüyor. Şimdi de karşımıza, Türkiye’de üretilecek IONIQ 3 ile çıkmaya hazırlanıyor. Henüz resmi lansmanı yapılmadan ortaya çıkan görseller, aracın tasarımını tamamen gözler önüne serdi.

Üstelik bu model sadece yeni bir otomobil değil; Hyundai’nin daha geniş kitlelere ulaşma planının da önemli bir parçası. B segmentinde konumlanacak olması, elektrikli otomobil dünyasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar için ciddi bir alternatif olabileceğini gösteriyor.

Tasarım Beklenenden Daha İddialı Çıktı

Sızdırılan görsellere baktığımızda Hyundai’nin alıştığımız tasarım dilini daha da ileri taşıdığını görüyoruz. Özellikle arka taraftaki piksel LED aydınlatmalar ve keskin hatlar, araca oldukça modern bir hava katmış.

Yandan bakıldığında kompakt hatchback formunu koruyan araç, sportif detaylarla desteklenmiş. Bazı kullanıcılar tasarımı eski Honda CR-Z’ye benzetse de IONIQ 3’ün kendine has bir karakter oluşturduğunu söylemek mümkün.

Teknik Taraf: 400V Mimari ve Farklı Batarya Seçenekleri

IONIQ 3, 400V elektrik mimarisi ile gelecek. Bu da Hyundai’nin mevcut platformunun daha erişilebilir versiyonunu kullanacağını gösteriyor. Araçta iki farklı batarya seçeneği sunulması bekleniyor.

Henüz tüm teknik detaylar açıklanmış değil ancak bu segmentte rekabetin oldukça sert olduğunu düşünürsek, Hyundai’nin menzil ve verimlilik konusunda iddialı değerler sunması sürpriz olmayacaktır.

En Dikkat Çeken Detay: Android Tabanlı Yeni Ekran Sistemi

Aracın iç mekânında en çok dikkat çeken detay ise kesinlikle yeni nesil multimedya sistemi. Android tabanlı arayüz, neredeyse bir akıllı telefon kullanıyormuş hissi yaratacak.

Büyük merkezi ekran, dijital gösterge paneliyle birleşerek oldukça modern bir kokpit oluşturuyor. Uygulama desteği ve kişiselleştirme seçenekleriyle bu sistem, özellikle teknoloji meraklılarının ilgisini fazlasıyla çekecek gibi duruyor.

Türkiye’de Üretilecek Olması Oyunu Değiştirebilir

IONIQ 3’ün İzmit’te üretilecek olması, bu aracı bizim için daha da önemli hâle getiriyor. Bu durum, hem fiyat avantajı hem de Türkiye pazarına daha hızlı erişim anlamına gelebilir.

Resmi tanıtım bir aksilik olmazsa bu akşam saatlerinde gerçekleşecek. Tüm teknik detaylar açıklandığında, IONIQ 3’ün elektrikli otomobil pazarında nasıl bir etki yaratacağını daha net göreceğiz.

