Hyundai, Makyajlı i30'un Tanıtımını Yaptı

Cenevre Otomobil Fuarı, önümüzdeki hafta kapılarını açıyor. Bunu beklemek istemeyen Hyundai, makyajlı i30’un tanıtımını gerçekleştirdi. Görüntüleri yayınlanan makyajlı model, üç farklı gövde stili ile müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Güney Kore merkezli çok uluslu otomotiv firması Hyundai, her yıl mart ayında İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen otomobil fuarını beklemeden harekete geçti. Makyajlı i30’u, görücüye çıkaran firma, üç farklı gövde stili sunuyor.

Hyundai i30’daki bu gelişmeye ilişkin Fastback ve Wagon modellerinin N Line donanımlarına ait görseller paylaşıldı. i30 Station Wagon, ilk kez N Line versiyonuna kavuştu. Öyle görünüyor ki, bu model Cenevre’de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak.

2020 makyajlı Hyundai i30:

Yeni makyaj ile birlikte, i30’un ön yüzünün daha keskin bir hal aldığı görülüyor. Aracın LED far takımları inceltilerek 'V' şekline sahip olan gündüz farları ile bir bütünlük sağlanmış. Izgara ise üç boyutlu bir görünüme sahip.

Arka kısımda ise far takımlarının grafikleri değiştirilmiş. Ayrıca, yeni tampon tasarımı göze çarpıyor. Ön tarafta yer alan 'V' şeklindeki tasarım, arka farlara da uygulanmış. Yaşam alanında çok fazla bir değişiklik görülmezken hava kanallarının yenilendiğini belirtelim. Araç içi döşemelerde sekiz farklı renk ve materyal seçeneği de mevcut.

Yenilenen i30'un özellikleri:

7 inçlik dijital gösterge paneline, 10,25 inçlik bir ekran eşlik ediyor ve Android Auto ve Apple CarPlay desteğiyle geliyor. Bununla birlikte i30 severler, söz konusu sistemin kablosuz versiyonlarına yaz aylarında kavuşacak.

Motora gelecek olursak, 120 beygir güç ve 127 Nm tork üretebilen 1,0 litrelik üç silindirli motor artık 48 V'luk yarı hibrit sistem ile satın alınabiliyor. Bu ünitenin, 6 ileri vitesli manuel ya da 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile satın alınabilmesi mümkün olacak.

Dizel kanadında ise 1,6 litrelik motorun iki farklı seçeneği var. Giriş versiyonu i30 dizel, 115 beygir güç ve 280 Nm tork üretebilecek. Dizel versiyonların en tepesinde ise 136 beygir güç ve 280 Nm tork üretebilen versiyon bulunuyor. Cenevre Otomobil Fuarı ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.