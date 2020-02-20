Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai ve Kia, vitesi yolun durumuna göre otomatik olarak değiştiren yeni teknolojilerinin duyurusunu yaptı. Yeni teknolojinin ismi "Information and Communication Technology (ICT)" olarak açıklandı.

İki Güney Koreli otomobil devi Hyundai ve Kia, bugün yaptıkları duyuruda dünyada bir ilk olan teknolojiyi bizlere sundular. Ortak yapılan duyuruda her iki şirket de dünyanın ilk Information and Communication Technology (ICT - Bilgi ve İletişim Teknolojisi) sistemini kurduklarını bildirdiler.

Kısa adıyla ICT, aracın bulunduğu yolu hesaba katarak en ideal vitesi bulan ve otomatik olarak bu vitese geçmeyi sağlayan bir teknoloji. Şirketlerin açıklamasına göre yeni teknoloji, otomatik vitesli otomobillerin konforunu artırıyor ve gereksiz vites değişimlerini en aza indirerek yakıttan tasarruf sağlıyor.

Sistem, birçok teknolojiden yararlanarak çalışıyor:

Kia ve Hyundai’nin yeni sistemi, söylediğimiz yararları elbette yolu sürekli analiz eden vites kontrol sistemi sayesinde gerçeğe dönüştürebiliyor. Ayrıca her iki şirket de bu teknolojinin sürücünün tercihlerini ve trafik ışıklarının durumunu hesaba katması için de kafa yorduklarını açıkladı.

Hem Hyundai hem de Kia, Güney Kore ve dünya genelinde bu sistemi geliştirebilmek için 40’tan fazla patent başvurusunda bulundu. Hyundai’nin açıklamasına göre ICT, Transmission Control Unit’te (TCU - Şanzıman Kontrol Ünitesi) akıllı bir yazılım kullanıyor.

TCU, bu teknolojinin altında yatan diğer teknolojilerin sunduğu gerçek zamanlı elde edilen girdileri toplayarak analiz ediyor. Elde edilen gerçek zamanlı girdiler arasında yolu mümkün olan en yüksek doğrulukla haritalayan 3D navigasyon, kameralar ve akıllı seyir kontrolü için radar yer alıyor.

3D navigasyon, yolun yüksekliğini, eğimini, kıvrımını ve trafik durumu gibi birçok yol durumunu gözetliyor. Öte yandan radar, araç ile diğer araçlar arasındaki mesafeyi ölçüyor ve hızı tespit ediyorken aracın ön tarafında bulunan kameralar şerit hakkında sürekli bilgi aktarıyor.

Bu üç girdiyi kullanan TCU, yapay zeka algoritmaları sayesinde gerçek zamanlı sürüş senaryoları için en uygun vitesi buluyor ve bu vitese geçiş yapıyor. Hyundai’ye göre bu teknoloji, fren kullanımını yaklaşık %11 kadar azaltarak sürüş yorgunluğunu ve fren aşınmasını en az düzeye indiriyor.