2023 Model Hyundai Palisade, Yeni Görünümüyle Tanıtıldı

Son yılların dikkat çeken SUV’lerinden olan Hyundai Palisade, yeni görünümü ve yepyeni özellikleriyle tanıtıldı.

Son yıllarda otomobil severlerin giderek artan SUV ilgisi otomobil üreticilerini yenilikçi bir SUV yarışına soktu. Bu yarışta pek çok marka mümkün olan en şık ve konforlu SUV'leri üretmeye çalışıyor.

Özellikle Asya ve ABD pazarında önceki modelleriyle kendini kanıtlayan Hyundai, sevilen SUV’si Palisade’e yeni bir görünüş kattığı modelini New York Otomobil Fuarı’nda tanıttı.

Dış tasarımda ufak dokunuşlar

Halihazırda sert bir görüşünü olan Palisade, yeni görüntüsünde biraz daha keskin kenarlara ve çok daha büyük ve ‘lüks görünümlü’ bir ızgaraya sahip. Yeni farlar ve ızgara ile dikkat çeken araç 2022 ve 2021 modellerinden çok daha agresif bir görüntü sunuyor. Araçta aynı zamanda yeni jantlar ve otomatik kararan yan aynaların olması da dikkat çekiyor.

İç tasarımda büyük değişiklikler var

Aracın içine baktığımızda ise ilk dikkatimizi çeken şey ise 12 inçlik dokunmatik ekran oluyor. Apple Car Play ve Android Auto destekleyen ekranın sol kısmına baktığımızda ise yepyeni bir direksiyon ve gösterge paneli ile karşılaşıyoruz. Aracın konsol bölümünde ayrıca 15 Watt’lık kablosuz şarj sistemi, USB Type-C girişleri ve Wi-Fi Hotspot özelliği bulunuyor. Aracın en yenilikçi özelliklerinden birisi ise Digital Key 2 isimli sistem.

Digital Key 2 sistemi, aracınıza anahtarını kullanmadan sürebilmenizi sağlayan bir sistem. Bu sistemi Apple Cüzdan ve Samsung Galaxy Cüzdan uygulaması sayesinde ‘kart’ olarak eklediğiniz dijital anahtarınız sayesinde iPhone, Apple Watch ve Samsung telefonlarınız yanınızda olduğu sürece aracınızı kullanabiliyorsunuz. Bu sistem ayrıca ailenize ve arkadaşlarınıza da birer dijital anahtar oluşturarak onların da istedikleri zaman aracınızı kullanmasını mümkün kılıyor.

2023 model Palisade’in kaputunun altında ise hiçbir değişiklik bulunmuyor. Önceki modellerde olduğu gibi bu modelde de 3.8 litre V6 motor kullanılmış. 291 beygirlik bu motora ek olarak araç sadece otomatik vites ile satışa sunulacak.

Bu yaz bayiilere gelecek olan aracın fiyatının ise satışa sunulduğunda açıklanacağı belirtildi.

İşte yeni 2023 model Hyundai Palisade