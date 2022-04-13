Jeep, Cadillac ve GMC gibi devlerle kapıştığı uzun SUV modellerine yeni bir aileyi daha kattı. Şirket, 2023 model Wagoneer L ve Grand Wagoneer L'yi tanıttı. Her iki model de bir özellik hariç tamamen aynı donanım ve tasarımı taşıyor.

Bir sülaleyi rahat bir şekilde içine alan Amerikan tipi uzun ve geniş SUV’ları seviyor musunuz? İşte bugün, bu araçları sevmeyenleri bile kendine hayran bırakacak yeni bir SUV modeli daha tanıtıldı. Bu piyasada Cadillac ve GMC gibi devlerle rekabet eden Jeep, 2023 model Wagoneer L ve Grand Wagoneer L modellerini tanıttı.

Yeni L tipi modeller, halihazırda mevcut olan aynı isimli modellere göre toplamda 30 santimetre daha uzun olacak şekilde tasarlandı. Özellikle bagaj kapasitesinin artmasını sağlayan bu uzunluk, elbette aracın içinde de belirgin şekilde hissedildi. Tabii bu koca gövdeyi yolda götürecek büyük bir motor da araçlardaki yerini aldı.

Yeni canavarlar neler sunuyor?

Yeni 2023 Wagoneer L ve Grand Wagoneer L, aslında tek bir temel farklılığa sahip durumda. Araçlar aynı kasaya sahip olmasına rağmen Grand Wagoneer, Wagoneer’a göre bir tık daha az hacimli yolcu bölümüne sahip durumda. Bunun dışında araçların tüm özellikleri birbiriyle eşdeğer.

Yeni Wagoneer L ailesi, toplamda 420 beygir gücü üreten ve 630 Nm tork sunan canavar 3.0 litrelik çift turboşarjlı Stellantis Hurricane motoruna ev sahipliği yapıyor. Araçların tasarımı da bu SUV sınıfındaki tasarım hatlarını aynı şekilde taşıyor ve agresif, sert ve heybetli bakışlarıyla yollara hazırlanıyor. Araçların fiyatlarıysa henüz açıklanmadı.