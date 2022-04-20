Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu'ndan İlk Açıklama Geldi

Dün tutuklandığı bildirilen gazeteci İbrahim Haskoloğlu'ndan ilk açıklama geldi. Haskaloğlu'nun avukatı, Haskaloğlu'nun pişman olmadığını; bir vatandaş ve gazeteci olarak üzerine düşeni yaptığını belirttiğini aktardı.

Geçtiğimiz hafta e-Devlet hacklendiği iddia edilmiş; buna göre pek çok kişinin kimlik bilgisi hackerların eline geçmişti. Hackerların kendisine ulaştığını söyleyen gazeteci İbrahim Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’a ait kimlik kartlarını sansürlü bir şekilde Twitter’da paylaşarak bu olayla gündeme gelmişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı ise Haskoloğlu hakkında şikâyette bulunmuştu.

Dün ise hakkında “kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirme” suçundan soruşturma başlatılan Haskoloğlu’nun Üsküdar’daki evinde tutuklandığı bildirilmiş; Haskaloğlu’nun avukatı tarafından yapılan açıklamada da bu bilgi doğrulanmıştı. Bu olayın ardından Haskoloğlu’ndan ilk açıklama geldi.

Haskoloğlu, 3 ay önce durumu devlet yetkililerine bildirmiş

Olaya dair "Müvekkilim önceki gece tamamen hukuka aykırı bir şekilde, baskın yapılırcasına bir gece vakti evinde gözaltına alınıyor. Evinde yapılan aramada, iş için kullandığı bilgisayar, telefon ve elektronik eşyalarına el konuldu. Şu an incelemede, biz de rapor bekliyoruz." ifadelerini kullanan Avukat Emrah Karatay, açıklamasının devamında ise şu şekilde kaydediyor:

"Bu durumu esasında devlet yetkililerine bildiriyor. Mustafa Şentop dahil, iktidar partisinden birkaç milletvekiline bildiriyor. Bakanlar, SİBERAY, Emniyet Genel Müdürlüğü, İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor ve en son Milli İstihbarat Teşilatı'na bildiriyor. Üstüne düşen her şeyi aylar öncesinden yapıyor. 3 ay bekledikten sonra o tweet’i atıyor müvekkilim. Bunları ispatlayacağız delilleri var bizde, ancak şu an telefon ve bilgisayara el konulduğu için bir şey yapamıyoruz. Bir bilirkişi incelemesi yapılacak. En geç iki hafta içerisinde bu raporun çıkmasını bekliyoruz.

İçişleri Bakanlığı'nın bu olaya yeterli özeni göstermeyip, kendisini yargılamaları yüzünden çok üzgün çünkü yanlış bir şey yaptığını düşünmüyor. Avukatları olarak biz de ortada bir suç olduğunu düşünmüyoruz. Müvekkilimin paylaşımlarına bakıldığında, MİT Müsteşarı ve Cumhurbaşkanı'nın kişisel bilgilerinin üzerini kapattığı görülmekte. Hukuki olarak haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Öncesinde elinden geleni yapıyor, bizzat Ankara'ya giderek tüm yetkilileri bilgilendirmeye çalışıyor."

"Vatandaş ve gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım"

Karatay ayrıca bu haberi paylaşan ilk kişinin müvekkili Haskoloğlu olmadığını; bir YouTuber’ın da bu haberini paylaştığını ve haberin birkaç ana akım medya sunucularına da gittiğini belirtiyor. Bununla birlikte Karatay, Haskoloğlu’nun tutuklanmış olmasının sebebinin daha göz önünde bulunması ve bilinmesi kaynaklı olduğunu belirtiyor. Haskoloğlu’nun ailesinin “perişan” bir halde olduğunu belirten Karatay, Haskoloğlu’dan gelen açıklamayı da şu şekilde aktarıyor:

“Bu olayda benim dışımda hemen hemen bütün gazetecilerin haberi var, bu veriler onlara da gönderildi ama kimse bu işin üzerine gitmedi. Ben vatandaş ve bir gazeteci olarak üzerime düşeni yaptım. Çok büyük bir pişmanlığım yok tek üzgünlüğüm keşke bu olay bu şekilde çözülmeseydi. Bütün kamu kuruluşlarıyla birlikte elimden gelen her şeyi yapmaya hazırdım. Tek ricam bu konunun siyasi rant malzemesi yapılmaması”

Öte yandan Karatay; verilerin sızdırılması konusunun araştırılmasını, meclise taşınmasını ve bir önerge verilmesini istediklerini belirtiyor. Verileri sızdıranların dışarda olduğunun altını çizen Karatay, "Bu olay siyasetten daha önemli bir konu. Bu bir milli güvenlik konusu. İnsanlar tarafından 'Neden Cumhurbaşkanı'nın resmi paylaşıldı?' gibi eleştiriler geliyor. Müvekkilimin bu konuya da bir açıklaması oldu. Kendisi 'Ben Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler gelseydi onları da paylaşırdım. Özellikle dikkat çeksin diye Cumhurbaşkanı'nı gönderdiler' dedi." şeklinde kaydediyor.