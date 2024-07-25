Bir şeyler içerken kullandığımız bardağın rengi, içindeki içeceğin tadını etkileyebiliyor. Peki nasıl?

Biliyoruz, sizin de favori bardağınız var. Bazılarımızınkinin artık çay, kahve içmekten rengi değişmiştir; bazılarımızınkinin saçma sapan bir deseni vardır…

En önemlisi ise rengi. Favori bardağınızın ya da tabağınızın, favori olmasının sebebi renginden kaynaklanıyor olabilir. Nasıl olduğunu anlatalım.

Kapların rengi ve içeceklerin tadı konusunda bir araştırma yapıldı.

Oxford Üniversitesi ve Valencia Politeknik Üniversitesinden araştırmacıların ortaya koyduğu bulgulara göre tabakların ve bardakların özellikleri, lezzet algımızı gerçekten de etkileyebiliyor.

Araştırmada; krem, beyaz, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört farklı bardağa koyulan aynı sıcak çikolatayı 57 katılımcıya denettiler ve hangi bardaktakinin tadının daha iyi olduğunu sordular.

Katılımcılar, krem ve turuncu bardaklardakinin daha iyi olduğunu söyledi. Böylece kullanılan bardağın duyusal özelliklerimiz üzerinde bir etkisi olduğu kanıtlanmış oldu.

Bu net bir yargı değil elbette.

Evet, yiyeceklerin lezzetinin yalnızca dilimizle belirlenmediğini, görsellikten de etkilendiğimizi görmüş olduk. Hatta başka araştırmalar, sesin bile etkili olduğunu ortaya koymuştu. O içeriğimizi aşağı bırakırız, şimdi konumuzu dağıtmadan geri dönelim.

Her ne kadar renkler, tat algımızı etkilese de bu; turuncu renkli bardakta bir şey içtiğinizde tadı her zaman daha iyi gelecek demek değildir. Örneğin sarı bir bardakta limonlu bir şey içerseniz ekşiyi daha fazla hissedebilirsiniz ya da ferahlatıcı bir içeceği mavi bardakta içerseniz o ferahlığı daha güçlü hissedebilirsiniz.

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