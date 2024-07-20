Gazlı içeceklerin hepsinin ortak özelliği baloncuklar çıkartmaları. Peki bu baloncukların sebebi ne? Nasıl oluşuyorlar?

Gazlı içeceklerdeki baloncuklar, içeceğin hem ferahlatıcı hem de gazlı olmasını sağlıyor.

Böyle bir etki yarattığı kesin ancak bu baloncuklar tam olarak nereden geliyor ve nasıl oluşuyorlar?

Gazlı içeceklerde baloncuk çıkmasının ardında karbondioksit (CO2) gazı yatıyor.

Gazlı içecekler üretilirken sıvıya yüksek basınç altında karbondioksit gazı da ekleniyor. Bu basınç altında karbondioksit gazı sıvının içinde çözünüyor ve gazlı bir içecek elde etmiş oluyoruz.

Şişe açıldığında ise içindeki basınç bir anda azalır ve basınç farkı sebebiyle karbondioksit gazının çözünürlüğü azalarak gaz, sıvıdan dışarı çıkar.

Sırada baloncukların oluşumu var.

Karbondioksit sıvıdan ayrıldıkça küçük gaz kabarcıkları oluşur ve birleşerek daha büyük baloncukları oluştururlar. Sıvının yüzeyine yükseldiklerinde ise patlarlar ve gaz yayılır. İşte ortaya, köpürme ve cızırdama sesi çıkar.

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