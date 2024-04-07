Gün içerisinde pek çok kez kahve fincanları ile haşır neşiriz. Düşündüğünüzde de genelinin içi hep beyazdır. Peki size, beyazın kahve tadında etkin bir rol oynadığını söylesek!

Daha iyi bir sabah kahvesinin sırrı aslında doğru renkte kahve kupası seçmekten geçiyor. Kahve türünü seçmek ve kahveyi demlemek gibi faktörlerin yanı sıra bir de bunu mu dikkate mi alacağız demeyin ve araştırmaya kulak verin.

Mutfağınızda bazı kahve kupalarını elemek isteyebileceğiniz araştırmanın ortaya çıkış nedeni de tesadüf.

Barista ve yazarlar arasındaki konuşma, araştırmanın sebebi oldu.

Avustralyalı yazarlar, baristanın kahvenin beyaz/seramik bir kupadan tüketildiğinde tadının cam/şeffaf bir kupadan içildiğinden daha farklı olduğunu söyledi. Bu iki kupa türünün Avustralya kafelerinde yaygın olduğunu düşünen yazarlar da baristanın iddiasını kanıtlamak istedi.

Flavour Journal’da yayımlanan çalışmaya 18 ila 62 yaş arasındaki 18 gönüllü katıldı. 9’u kadın katılımcıların hepsine 135 ml tam yağlı süt ve 65 ml kahvenin birleşimi cafe latte verildi. 6’sı kahvelerini beyaz porselen kupada, 6’sı şeffaf cam kupada, 6’sı da mavi porselen kupada içti.

Beyaz kupadan içilen kahvenin tadı diğerlerine göre daha farklıydı.

Cafe latte’nin beyaz seramik kupadan içildiğinde şeffaf cam kupadan verilene göre “daha yoğun” bir tada sahip olduğu ortaya çıktı. Mavi ve cam kupaya göre beyaz kupada içilen kahvenin tadı için “daha az tatlı” olduğu derecelendirildi.

Yani renk kontrastı kahve aromasının yoğunluğunu etkiliyordu. Beyaz bir fincandan kahve içtiğinizde kahve kesinlikle daha kahverengi görünüyor. Bu da bilinçsizce tadının daha yoğun ve daha lezzetli olduğu izlenimi veriyor.

Kırmızı kupada servis edilen kahve ise daha dolgun aromaya sahip ve daha sıcak.

Kupalarda renklerin etkisine ilgi çeken başka araştırmalar da var. 200 kişiye kırmızı, sarı, mavi ve kahverengi olmak üzere farklı renklerdeki kupalarda kahve ikram edildi. Katılımcıların yüzde 73’ü kahverengi kupadaki kahvenin daha sert olduğunu söyledi. Kırmızıdaki kahve, daha zengin ve dolgunken mavi kupada ise kahvenin tadı daha hafif bir aromaya sahipti. Sarı kupada ise kahve tadı daha zayıftı.

120 kişiye de mavi, yeşil, sarı ve kırmızı kupalarda kahve verildi. İstenilen ise bu sefer sıcaklıktı. Katılımcıların yüzde 38’i en sıcak kahvenin kırmızı kupada servis edildiğini söyledi. Ardından yüzde 28,3 ile sarı, yüzde 20 ile yeşil ve yüzde 13,3 ile mavi geliyordu.

Bu ve bunun gibi sonuçlar da tüketicinin çoklu duyusal kahve deneyimini etkileyebileceğini gösteriyor. Baristalardan içecek ve yiyecek sektöründeki pek çok kişinin de bunu dikkate aldığı kesin.

Özetle kahve içme deneyimi çeşitli şekillerde etkilenebiliyor. Buna bardağın rengi de dahil. Siz de bu araştırmadan sonra kahvenizi bir beyaz bir de kırmızı kupadan içtiğinizde acaba aynı hissi yaşayacak mısınız? Deneyimlerinizi yorumlara bekliyoruz.

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