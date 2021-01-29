Apple'ın şifre yöneticisi 'iCloud Anahtar Zinciri', nihayet Windows 10 işletim sistemlerindeki Chrome tarayıcısında kullanılabilecek. Kullanıcılar, 'Windows için iCloud' uygulamasından 'Chrome' uzantısını indirip özelliği kullanabilecekler.

Günümüzde Apple'ın iCloud'u ve Chrome'un parola koruyucusu gibi birçok şifre yöneticisi bulunuyor. Bu şifre yöneticileri sayesinde kullanıcılar, tüm parolalarını tek bir yerde saklayabiliyor ve şifre girilmesi gereken uygulamalarda otomatik form doldurucuyu kullanarak işlerini daha pratik şekilde halledebiliyorlar.

Şifre yöneticileri, kullanıcılar tarafından oldukça sevilse ve ilgi görse de bazı eksiklikleri mevcut. Bunların başında da uyumluluk geliyor zira bir şifre yöneticisi, kullandığınız birbirinden farklı tüm platformlarla uyum içerisinde çalışmadığı sürece pek bir anlam ifade etmiyor.

iCloud Anahtar Zinciri, Windows İçin Chrome'a geliyor:

Apple'ın şifre yöneticisi olan iCloud Anahtar Zinciri, tamamen Apple ekosistemini kullanan kullanıcılar açısından rahatça kullanılabiliyor. Ancak bu durum, Google Chrome'lu bir dizüstü kombinasyonu kullanan kişiler için biraz can sıkıcı olabilir.

Önceden iCloud Anahtar Zinciri yalnızca Safari gibi Apple uygulamaları ve iPhone, iPad gibi Apple cihazlarıyla birlikte çalışıyordu. Bu da Windows bilgisayar veya Android akıllı telefon kullananlar için iCloud Anahtar Zinciri'nin pek de iyi bir seçenek olmadığı anlamına geliyordu.

Şimdiyse Apple, bu nihayet bu sorunu fark etmiş gibi görünüyor ve iCloud Anahtar Zinciri artık 'Windows için iCloud' uygulamasında bir Chrome uzantısına sahip. Bunun için kullanıcıların 'Windows için iCloud' uygulamasında Chrome uzantısını indirmeleri yeterli oluyor. Sonrasında iCloud'da saklanan tüm verileri Chrome'da sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

iCloud'daki Chrome eklentisi henüz tam olarak hazır olmadığı için şu anda indirilemiyor fakat çok yakında tüm kullanıcılar için indirmeye açılacağı aktarılıyor.