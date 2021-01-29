AMD'nin yakın zamanda tanıtılacak olan işlemcileri Ryzen 7 Pro 5850U ve Ryzen 5 Pro 5650U, çevrimiçi ortamda tespit edildi. Paylaşılan UserBenchmark verileri, Ryzen 7 Pro 5850U'nun özelliklerini gözler önüne seriyor.

ABD merkezli mikroçip üreticisi AMD, yeni nesil Zen 3 işlemcilerini masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için duyurmuştu ancak yeni nesil mimariyi daha önce Pro serisi için görmemiştik. Gelen yeni bilgilere göreyse HP, iş dizüstü bilgisayarlarında AMD'nin en yeni Ryzen Pro işlemcilerine güvenecek.

Sistem belleği şifrelemesi olan Memory Guard gibi AMD Pro Teknolojileri ile donatılan Pro serisi işlemciler, bu sayede iş dizüstü bilgisayarları için ek güvenlik özellikleri sunuyor. Bununla birlikte CPU'larda bulut yönetimi için Microsoft Endpoint Manager da destekleniyor. Şimdiyse bu işlemcilerden biri çevrimiçi ortamda sızdırıldı.

Yeni Ryzen Pro işlemciler, çevrimiçi ortamda tespit edildi:

HP ZHAN 66 Pro A 14 G14 adlı dizüstü bilgisayar için yayınlanan bir destek belgesi, Ryzen 7 Pro 5850U ve Ryzen 5 Pro 5650U olmak üzere iki yeni duyurulmamış Pro serisi işlemciye işaret ediyor. Bununla birlikte Ryzen 7 Pro 5850U, UserBenchmark üzerinde de kendini gösterdi.

UserBenchmark'ta görüntülenen Ryzen 7 Pro 5850U işlemci, halihazırda satışa sunulan Ryzen 7 5800U'ya benziyor gibi görünüyor. Bu noktada 8 çekirdek ve 16 iş parçacığından oluşan işlemci, Ryzen 7 5800U ile aynı olan 1,9 GHz'lik temel saat hızına sahip ve 3,65 GHz'e kadar hız aşırtmayı destekliyor.

AMD'nin yeni Pro 5000 mobil işlemcileri henüz duyurulmadı, bu yüzden seride toplam kaç SKU olduğu bilinmiyor. Gelen bu son sızıntılar ise seride Ryzen 7 Pro 5850U ve Ryzen Pro 5650U olmak üzere en az iki model olacağını doğrulamış oldu. AMD'nin yeni Pro serisi mobil işlemcileri hakkında bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.