Minimalist tasarımlarıyla milyonlarca insanın tercih ettiği bir mobilya markası olan IKEA, gelmiş geçmiş en "Instagram'da paylaşılası" nesne dediği Müpolash’ı tanıttı. Kupa, saksı, lamba ve rafın birleştirilmesiyle oluşturulan bu ilginç obje, görenlerin ilgisini çekiyor.

Tasarladığı şık mobilya ve aksesuarlar kadar, son dönemde kullanıcılarına sunduğu akıllı hoparlör ve akıllı aydınlatma sistemleri ile de dikkat çeken IKEA, bu kez oldukça ilginç bir ürünle karşımıza çıktı.

Kupa, saksı, lamba ve rafın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Müpolash adlı nesne, kullanıcıların sosyal medya platformlarında en çok paylaştıkları IKEA ürünlerini temel alıyor. Biyo-çözünür malzemeden yapılan Müpolash, 3D yazıcı ile üretildi. Daha önce duymayanlar için; biyo-çözünürlük, bir ürünün bakteri ve mantar gibi doğal organizmalar tarafından tehlikeli olmayan ürünlere doğal süreç içinde parçalanarak geri dönüştürülmesi anlamına geliyor.

IKEA, Müpolash'ın Instagram'da büyük bir ilgi görmesini bekliyor

Bu ilginç kampanyanın arkasındaki reklam ajansı Ogilvy Social.Lab Brüksel, IKEA kupaları, saksıları, lambaları ve raflarının sosyal medyada aşırı ilgi görmesinden yola çıkarak Müpolash’in yaratıldığını söylüyor. Müpolash’ın tüm bu ilgiyi bir araya getirerek, gelmiş geçmiş en "Instagram'da paylaşılası" nesne olabileceğini belirten ajans, sosyal medyada yeni bir akım başlatmak istiyor gibi görünüyor.

Sosyal medyada en çok paylaşılan renk olduğu için beyaz renkte tasarlanan Müpolash, kampanya kapsamında Belçika'da uluslararası bir tasarım koleksiyonuna sahip tek müze olan Gent Tasarım Müzesi’nde sergileniyor. Bu ilginç objeden yalnızca beş adet üreten IKEA, kullanıcıların Müpolash AR (Artırılmış Gerçeklik) Instagram filtresi ile paylaşım yaparak, ürüne sahip olma şansı yakalayabileceklerini açıkladı.

Müpolash için hazırlanan tanıtım videosu