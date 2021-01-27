MASFED Genel Başkanı: İkinci El Araç Fiyatları %15 Düştü

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, Ekim ayından beri ikinci el araç piyasasında yaşanan durgunluğun devam ettiğini açıkladı. İkinci el araç fiyatlarının %15 düştüğünü belirten Erkoç, araç satın almak isteyenlerin bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Pandemi nedeniyle sıfır araç tedariğinde sorunlar yaşanmaya başlamış, ikinci el piyasasında tabiri caizse bir patlama görülmüştü. Üretim ve tedarik sürecinin yavaş yavaş tekrar başlaması, hızlı bir şekilde ikinci el piyasasına yansımıştı ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, geçtiğimiz aylarda piyasanın artık düşüşe geçtiğini açıklamıştı.

Erkoç, son yaptığı açıklamada ikinci el araç piyasasında %15’lik bir düşüş yaşandığını ve ikinci el araç almak isteyen insanların bu dönemi iyi bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

“Ekim ayından beri durgunluk yaşanıyor”

2020 yılının sonlarına doğru el değiştiren araç sayısında düşüş yaşandığını belirten Erkoç, aynı zamanda sıfır araç satışlarında da %50’lik bir azalma gözlemlediklerini dile getirdi. Erkoç, 2020 yılı içerisinde 9 milyon aracın sahip değiştirdiğini, ancak Ekim ayından beri piyasada bir durgunluk yaşandığını, Ocak ayından itibaren de bu durgunluğun devam ettiğini belirtti.

MASFED Genel Başkanı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi; “Ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2’si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020’nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu. Şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15’e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız.”

İkinci el piyasası tekrar canlanabilir

Aşı uygulamasına başlanmasına rağmen pandeminin dünyayı etkilmeye devam edip etmeyeceğini öngöremediğini belirten Erkoç, normalleşme süreci başladığı zaman alıcıların harekete geçeceğini ve satışlarda bir artış yaşanacağını dile getirdi.

Erkoç’a göre sıfır araç tedariğinde 2021 yılında da sıkıntı yaşanmaya devam ederse ikinci el piyasasına olan ilgi tekrar artacak ve bu da fiyatların tekrardan yükselmesine yol açacak.