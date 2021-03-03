Sahibinden.com tarafından paylaşılan verilere göre ikinci el otomobil fiyatları şubat ayında da yüzde 1 düşüş yaşadı. Böylece son üç ayda gerçekleşen toplam fiyat düşüşü yüzde 3'e ulaştı.

Türkiye’nin en popüler 2. el alış/satış platformlarından Sahibinden, Şubat 2021 verilerini açıkladı. Paylaşılan verilere göre 2020 yılında astronomik bir artış yaşayan ikinci el araç fiyatları, ocak ayının ardından şubat ayında da fiyat zamlarını telafi etmeyecek seviyede de olsa bir düşüş yaşadı.

Aktarılan bilgilere göre Aralık 2020’de ve Ocak 2021’de uzun zaman sonra ilk kez yüzde 1 de olsa bir fiyat düşüşü gösteren 2. el araç fiyatları, şubat ayında da aynı oranda düşüş gösterdi. Böylece araç fiyatları son üç ayda toplamda yüzde 3 düşmüş oldu. Şubat ayında en fazla dikkat çeken verilerden biri ise “yeni” sayılabilecek otomobillerin ilan sayısındaki artış oldu.

Sahibinden’e en fazla ilan koyulan ilk iki otomobil modeli değişmedi

Ocak ayı gibi şubat ayında da en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobiller oldu. En çok ilan verilen marka ve modellere baktığımızda Renault Clio ile Volkswagen Passat’ın zirvedeki yerini koruduğu görülürken; Opel Astra bir basamak yükselerek en fazla ilan verilen üçüncü otomobil modeli oldu. Yerini Opel Astra’ya kaptıran Renault Megane, 4. sırada yer alırken; Ford Focus da 5. sıradaki yerini korudu.

Sahibinden’e en fazla ilan koyulan model yılı, 2016 oldu

En çok ilana koyulan otomobil renkleri sırasıyla beyaz, siyah, gri, gümüş ve kırmızı olurken; en fazla ilana koyulan yakıt türü ise dizel oldu. Ayrıca geçtiğimiz ay, en çok ilan verilen otomobil yılı da bir yıl gençleşti. Şubat ayında en çok ilan verilen model yılı 2016 oldu ve onu sırasıyla 2015, 2017, 2012 ve 2013 izledi.

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